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Biden Teknoloji ve Finans Devleriyle Siber Güvenliği Konuşacak
Biden’ın bugünkü toplantıda özel şirket yöneticilerinden, giderek artan siber güvenlik tehditlerine karşı daha...
ABD: ‘‘Önceliğimiz Askerlerimizin Tahliyesi Olacak’’
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, tahliyelerin, 31 Ağustos tarihine kadar devam edeceğini, ancak takvimin...
Taciz skandalı sonrası istifa etmişti! Yeni Vali halktan gizlenen gerçeği açıkladı
New York Valisi Andrew Cuomo'nun, hakkındaki cinsel taciz suçlamaları nedeniyle istifa etmesinin ardından New York’un...
KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMASI NASIL OLUR? (Ağustos 2021 Konut Kira Artışı Ne Kadar)
Çılgın Sayısal Loto Sonuçları Belli Oldu | 25 AĞUSTOS 2021
Şans Topu Sonuçları Belli Oldu | 25 AĞUSTOS 2021
N'Sakala'dan Beşiktaş'a Sevindirici Haber
Futbol oynamasına engel bir durum olmayan Fabrice N'Sakala, yakın zamanda antrenmanlara başlayacak.
Trendyol Sepette İyilik Hareketi 1 Yaşında
Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret şirketlerinden Trendyol, Sepette İyilik Hareketi’nin birinci...
Bergama Tiyatro Festivali Yarın Başlıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer’in İzmir’i bir kültür sanat kentine dönüştürme vizyonu çerçevesinde...