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Biden Teknoloji ve Finans Devleriyle Siber Güvenliği Konuşacak
Biden Teknoloji ve Finans Devleriyle Siber Güvenliği Konuşacak
ABD: ‘‘Önceliğimiz Askerlerimizin Tahliyesi Olacak’’
ABD: ‘‘Önceliğimiz Askerlerimizin Tahliyesi Olacak’’
Taciz skandalı sonrası istifa etmişti! Yeni Vali halktan gizlenen gerçeği açıkladı
Taciz skandalı sonrası istifa etmişti! Yeni Vali halktan gizlenen gerçeği açıkladı
Efes Antik Tiyatro’da Carmen Büyüsü
Efes Antik Tiyatro’da Carmen Büyüsü
Yayaya çarpmamak için frene basınca takla attı: 2 yaralı
Yayaya çarpmamak için frene basınca takla attı: 2 yaralı
KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMASI NASIL OLUR? (Ağustos 2021 Konut Kira Artışı Ne Kadar)
KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMASI NASIL OLUR? (Ağustos 2021 Konut Kira Artışı Ne Kadar)
Bitcoin hash oranı iyileşme gösterirken HODL edenlerin sayısı artıyor
Bitcoin hash oranı iyileşme gösterirken HODL edenlerin sayısı artıyor
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık hiçbir kesimin milletimize acı yaşatmasına izin vermeyeceğiz
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık hiçbir kesimin milletimize acı yaşatmasına izin vermeyeceğiz

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Biden Teknoloji ve Finans Devleriyle Siber Güvenliği Konuşacak
Biden Teknoloji ve Finans Devleriyle Siber Güvenliği Konuşacak
ABD: ‘‘Önceliğimiz Askerlerimizin Tahliyesi Olacak’’
ABD: ‘‘Önceliğimiz Askerlerimizin Tahliyesi Olacak’’
Taciz skandalı sonrası istifa etmişti! Yeni Vali halktan gizlenen gerçeği açıkladı
Taciz skandalı sonrası istifa etmişti! Yeni Vali halktan gizlenen gerçeği açıkladı
Efes Antik Tiyatro’da Carmen Büyüsü
Efes Antik Tiyatro’da Carmen Büyüsü
Yayaya çarpmamak için frene basınca takla attı: 2 yaralı
Yayaya çarpmamak için frene basınca takla attı: 2 yaralı
KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMASI NASIL OLUR? (Ağustos 2021 Konut Kira Artışı Ne Kadar)
KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMASI NASIL OLUR? (Ağustos 2021 Konut Kira Artışı Ne Kadar)
Bitcoin hash oranı iyileşme gösterirken HODL edenlerin sayısı artıyor
Bitcoin hash oranı iyileşme gösterirken HODL edenlerin sayısı artıyor
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık hiçbir kesimin milletimize acı yaşatmasına izin vermeyeceğiz
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık hiçbir kesimin milletimize acı yaşatmasına izin vermeyeceğiz
Çılgın Sayısal Loto Sonuçları Belli Oldu | 25 AĞUSTOS 2021
Çılgın Sayısal Loto Sonuçları Belli Oldu | 25 AĞUSTOS 2021
Şans Topu Sonuçları Belli Oldu | 25 AĞUSTOS 2021
Şans Topu Sonuçları Belli Oldu | 25 AĞUSTOS 2021
N'Sakala'dan Beşiktaş'a Sevindirici Haber
N'Sakala'dan Beşiktaş'a Sevindirici Haber
Trendyol Sepette İyilik Hareketi 1 Yaşında
Trendyol Sepette İyilik Hareketi 1 Yaşında
Bergama Tiyatro Festivali Yarın Başlıyor
Bergama Tiyatro Festivali Yarın Başlıyor
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Yayaya çarpmamak için frene basınca takla attı: 2 yaralı
Yayaya çarpmamak için frene basınca takla attı: 2 yaralı
 KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMASI NASIL OLUR? (Ağustos 2021 Konut Kira Artışı Ne Kadar)
KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMASI NASIL OLUR? (Ağustos 2021 Konut Kira Artışı Ne Kadar)
Efes Antik Tiyatro’da Carmen Büyüsü
Kültür-Sanat
Efes Antik Tiyatro’da Carmen Büyüsü
Atıksular Tarımsal Sulamada Kullanılacak
Yerel
Atıksular Tarımsal Sulamada Kullanılacak
Aliağa Belediyesi Asfaltlama Çalışmalarını Sürdürüyor
Aliağa Belediyesi
Aliağa Belediyesi Asfaltlama Çalışmalarını Sürdürüyor
Biden Teknoloji ve Finans Devleriyle Siber Güvenliği Konuşacak
Bilim ve Teknoloji
Biden Teknoloji ve Finans Devleriyle Siber Güvenliği Konuşacak
Biden’ın bugünkü toplantıda özel şirket yöneticilerinden, giderek artan siber güvenlik tehditlerine karşı daha...
ABD: ‘‘Önceliğimiz Askerlerimizin Tahliyesi Olacak’’
Dünya
ABD: ‘‘Önceliğimiz Askerlerimizin Tahliyesi Olacak’’
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, tahliyelerin, 31 Ağustos tarihine kadar devam edeceğini, ancak takvimin...
Taciz skandalı sonrası istifa etmişti! Yeni Vali halktan gizlenen gerçeği açıkladı
Dünya
Taciz skandalı sonrası istifa etmişti! Yeni Vali halktan gizlenen gerçeği açıkladı
New York Valisi Andrew Cuomo'nun, hakkındaki cinsel taciz suçlamaları nedeniyle istifa etmesinin ardından New York’un...
KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMASI NASIL OLUR? (Ağustos 2021 Konut Kira Artışı Ne Kadar)
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KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMASI NASIL OLUR? (Ağustos 2021 Konut Kira Artışı Ne Kadar)
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Çılgın Sayısal Loto Sonuçları Belli Oldu | 25 AĞUSTOS 2021
Şans Topu Sonuçları Belli Oldu | 25 AĞUSTOS 2021
Magazin
Şans Topu Sonuçları Belli Oldu | 25 AĞUSTOS 2021
N'Sakala'dan Beşiktaş'a Sevindirici Haber
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N'Sakala'dan Beşiktaş'a Sevindirici Haber
Futbol oynamasına engel bir durum olmayan Fabrice N'Sakala, yakın zamanda antrenmanlara başlayacak.
Trendyol Sepette İyilik Hareketi 1 Yaşında
Magazin
Trendyol Sepette İyilik Hareketi 1 Yaşında
Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret şirketlerinden Trendyol, Sepette İyilik Hareketi’nin birinci...
Bergama Tiyatro Festivali Yarın Başlıyor
Kültür-Sanat
Bergama Tiyatro Festivali Yarın Başlıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer’in İzmir’i bir kültür sanat kentine dönüştürme vizyonu çerçevesinde...
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Ersoy Toptaş
Ersoy Toptaş
Konut Fiyatları Geçen Yıla Göre Yüzde 29 Arttı
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Bergama Tiyatro Festivali Yarın Başlıyor
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av P
1Altay2200+66
2Trabzonspor2200+56
3Galatasaray2200+36
4Fenerbahçe2200+36
5Konyaspor2200+26
6Beşiktaş2101+34
7Kasımpaşa2101+24
8Fatih Karagümrük2101+14
9Alanyaspor2110-23
10Yeni Malatyaspor2110-33
11Gaziantep FK2011-11
12Hatayspor2011-11
13Adana Demirspor2011-11
14Göztepe2011-11
15Antalyaspor2011-21
16Kayserispor2011-31
17Çaykur Rizespor2011-31
18Başakşehir FK2020-20
19Sivasspor2020-20
20Giresunspor2020-40
Sıra Takım O G M B Av P
1Ümraniyespor2200+56
2Eyüpspor2200+36
3Bandırmaspor2200+36
4Manisa FK2200+26
5Tuzlaspor2101+24
6Samsunspor1100+23
7Menemenspor2110+13
8Balıkesirspor2110-13
9BB Erzurumspor2110-13
10Adanaspor200202
11MKE Ankaragücü200202
12Bursaspor2011-11
13Keçiörengücü2011-11
14Altınordu2011-21
15Gençlerbirliği2011-21
16Kocaelispor2011-31
17Boluspor1010-10
18İstanbulspor2020-30
19Denizlispor2020-30