Trendyol evde kargo bekleme dönemini sona erdiriyor
Müşterilerine en iyi alışveriş deneyimini sunmayı hedefleyen Türkiye’nin Trendyol’u yeni teslimat modeliyle evde kargo bekleme dönemini bitiriyor. Trendyol müşterileri siparişlerini anlaşmalı noktalardan...
Altın Fiyatları Bugün Çeyrek Altın ve Gram Altın Ne Kadar Ons ve Tam Altın Kaç Lira | 8 Kasım 2020
Altın Fiyatları Bugün Çeyrek Altın ve Gram Altın Ne Kadar Ons ve Tam Altın Kaç Lira | 8 Kasım 2020Foca Ajans,Altının gramı...
7 Kasım Sayısal Loto Sonuçları
7 Kasım Sayısal Loto sonuçları canlı yayınla açıklandı! Büyük ödül 77 milyon TL'yi aştı! Sonuç sorgulama 7 Kasım Sayısal Loto...
7 Kasım Sayısal Loto Sonuçları
7 Kasım Sayısal Loto sonuçları canlı yayınla açıklandı! Büyük ödül 77 milyon TL'yi aştı! Sonuç sorgulama 7 Kasım Sayısal Loto...
Her Şey İnsanı Sevmekle Başlar Sait Faik Hikâyeleri
İş Sanat’ın gelenekselleşmiş şiir ve hikâye dinletileri 21. sezonda çevrim içi devam ediyor. İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiz olarak kaydedilen, Sait Faik Abasıyanık’ın...
Altın Fiyatları Bugün Çeyrek Altın ve Gram Altın Ne Kadar 7 kasım
Altının gram fiyatı, 536 liradan işlem görüyor. Analistler, ABD'deki başkanlık seçimi sonuçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve...
6 Kasım On Numara Sonuçları Açıklandı
6 kasım on numara çekiliş sonuçları canlı bugün ve bu hafta - 6 kasım 2020 on numara son dakika ve on numara...
Borsa İstanbul haftayı kazançla kapatmaya hazırlanıyor
21 Ekim’de 1.222 puanı görerek Şubat ayı sonrası zirveye çıkan BIST, sonraki hafta ise sert düşüş yaşadı ve 1.098 puana geriledi.
Dolar/TL ve Euro/TL haftanın son işlem gününe yükselişle başladı
ABD başkanlık seçimleri resmi olarak sonuçlanmadı, ancak piyasalar senato ve meclisin cumhuriyetçiler ve demokratlar arasında dengeli dağılmasından memnun.
Şans Topu Sonuçları
8 Kasım Şans Topu Sonuçları
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6 Kasım On Numara Sonuçları Açıklandı
6 kasım on numara çekiliş sonuçları canlı bugün ve bu hafta - 6 kasım 2020 on numara son dakika ve on numara...
HUAWEI MateBook 14 Huawei Online Mağaza’da
HUAWEI, MateBook Serisi’ne katılan en yeni ultra taşınabilir dizüstü bilgisayarı olan HUAWEI MateBook 14'ü Türkiye’de tüketiciler ile buluşturuyor. HUAWEI...
Altın Fiyatları Bugün Çeyrek Altın ve Gram Altın Ne Kadar Ons ve Tam Altın Kaç Lira | 8 Kasım 2020
Altın Fiyatları Bugün Çeyrek Altın ve Gram Altın Ne Kadar Ons ve Tam Altın Kaç Lira | 8 Kasım 2020Foca Ajans,Altının gramı...
2 Kasım Haftası Burç Yorumları Merkür Terazi Burcunda
Hafta genelinde 31 Ekim’de gerçekleşen Boğa dolunayının etkilerini üzerimizde hissederek başlıyoruz. Bu hafta içgüdüsel olarak daha somuta yönelmek isteyebiliriz.