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8 Kasım 2020 Pazar
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Son Dakika Haber Akışı

Trendyol evde kargo bekleme dönemini sona erdiriyor

Alışveriş Ayşe Benefits -
Müşterilerine en iyi alışveriş deneyimini sunmayı hedefleyen Türkiye’nin Trendyol’u yeni teslimat modeliyle evde kargo bekleme dönemini bitiriyor. Trendyol müşterileri siparişlerini anlaşmalı noktalardan...
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Altın Fiyatları Bugün Çeyrek Altın ve Gram Altın Ne Kadar Ons ve Tam Altın Kaç Lira | 8 Kasım 2020

Altın Piyasası Bugün Editör -
Altın Fiyatları Bugün Çeyrek Altın ve Gram Altın Ne Kadar Ons ve Tam Altın Kaç Lira | 8 Kasım 2020Foca Ajans,Altının gramı...
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7 Kasım Sayısal Loto Sonuçları

Gündem Gülperi Toran -
7 Kasım Sayısal Loto sonuçları canlı yayınla açıklandı! Büyük ödül 77 milyon TL'yi aştı! Sonuç sorgulama 7 Kasım Sayısal Loto...
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7 Kasım Sayısal Loto Sonuçları

Gündem Gülperi Toran -
7 Kasım Sayısal Loto sonuçları canlı yayınla açıklandı! Büyük ödül 77 milyon TL'yi aştı! Sonuç sorgulama 7 Kasım Sayısal Loto...
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Her Şey İnsanı Sevmekle Başlar Sait Faik Hikâyeleri

Kültür ~ Sanat Barkan Toyak -
İş Sanat’ın gelenekselleşmiş şiir ve hikâye dinletileri 21. sezonda çevrim içi devam ediyor. İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiz olarak kaydedilen, Sait Faik Abasıyanık’ın...
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Altın Fiyatları Bugün Çeyrek Altın ve Gram Altın Ne Kadar 7 kasım

Altın Piyasası Bugün Ayşe Benefits -
Altının gram fiyatı, 536 liradan işlem görüyor. Analistler, ABD'deki başkanlık seçimi sonuçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve...
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6 Kasım On Numara Sonuçları Açıklandı

On Numara Sonuçları Gülperi Toran -
6 kasım on numara çekiliş sonuçları canlı bugün ve bu hafta - 6 kasım 2020 on numara son dakika ve on numara...
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Borsa İstanbul haftayı kazançla kapatmaya hazırlanıyor

Gündem Hakan Salamur -
21 Ekim’de 1.222 puanı görerek Şubat ayı sonrası zirveye çıkan BIST, sonraki hafta ise sert düşüş yaşadı ve 1.098 puana geriledi.
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Dolar/TL ve Euro/TL haftanın son işlem gününe yükselişle başladı

Dolar Bugün Ne Kdar Hakan Salamur -
ABD başkanlık seçimleri resmi olarak sonuçlanmadı, ancak piyasalar senato ve meclisin cumhuriyetçiler ve demokratlar arasında dengeli dağılmasından memnun.
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Şans Topu Sonuçları

8 Kasım Şans Topu Sonuçları

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Ayşe Benefits -
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6 Kasım On Numara Sonuçları Açıklandı

Avatar Gülperi Toran -
6 kasım on numara çekiliş sonuçları canlı bugün ve bu hafta - 6 kasım 2020 on numara son dakika ve on numara...
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HUAWEI MateBook 14 Huawei Online Mağaza’da

Avatar Barkan Toyak -
HUAWEI, MateBook Serisi’ne katılan en yeni ultra taşınabilir dizüstü bilgisayarı olan HUAWEI MateBook 14'ü Türkiye’de tüketiciler ile buluşturuyor. HUAWEI...
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Altın Fiyatları Bugün Çeyrek Altın ve Gram Altın Ne Kadar Ons ve Tam Altın Kaç Lira | 8 Kasım 2020

Altın Piyasası Bugün Editör -
Altın Fiyatları Bugün Çeyrek Altın ve Gram Altın Ne Kadar Ons ve Tam Altın Kaç Lira | 8 Kasım 2020Foca Ajans,Altının gramı...
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2 Kasım Haftası Burç Yorumları Merkür Terazi Burcunda

Astroloji Hesna Korun -
Hafta genelinde 31 Ekim’de gerçekleşen Boğa dolunayının etkilerini üzerimizde hissederek başlıyoruz. Bu hafta içgüdüsel olarak daha somuta yönelmek isteyebiliriz.
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