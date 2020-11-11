adidas Kış Sezonu Dekupe Görselleri ve Fiyatları

adidas Kış Sezonu Dekupe Görselleri. Yetişkinler için: adidas Aeroready Koşu Eldiveni 279TL Soğuk havalarda antrenman yapmak için koşu eldiveni.

Havalar soğusa da antrenmanların hız kesmemeli. Bu hafif adidas koşu eldiveni ile soğuk havalardaki koşuların keyfini çıkar. Nemi uzaklaştıran kumaşa sahip model, soğuk havalarda ellerinin kuru ve sıcak kalmasını sağlar.

Wool adidas Z.N.E. Bere 279TL

Tam konfor sunan, yumuşak yün bere

Havalar değişse de spor rutinin değişmeyecek. Kıyafetlerin değişecek. Kaç kat giydiğin ise kesinlikle değişecek. Ve hepsinin üstüne bu adidas bere gelecek. Model, yün karışımı kumaşı ile soğuk havalarda sıcak ve konforlu kalmanı, katlanabilen kenarları ile stilini dilediğin gibi ayarlamanı sağlar.









adidas bere 225 TL

Gün boyu sıcaklık sunan, rahat örgü bere

Antrenman sonrası kadar iyi hissettiğin çok az an vardır. Enerjin yükselir. Bedenin daha iyi hissedersin. Başarmışsındır. Bu adidas bere, spor salonundan çıktığında bu hazzın daha uzun sürmesini sağlar. Ve elbette seni sıcacık tutar.

Terrex Snow CF CP CW Ayakkabı 969 TL

Soğuk havalarda maceraya ve oyuna uygun ayakkabı

Outdoor maceraları için tasarlanan çocuk botu, her türlü hava koşulunda ayakları sıcak tutar. Suyu uzaklaştıran climaproof® malzemesi ve maksimum sıcaklık sağlayan PrimaLoft® yalıtımı ile öne çıkar. Bağcıkların üstündeki ayarlanabilir bant ile ayağı sararken, dış tabanı ile karlı arazi ya da şehir yürüyüşlerinde daha iyi zemin tutuşu sağlar.

Çocuklar için:

Adidas ActiveSnow WINTER.RDY Kar Botu 519 TL

Sıcak ve kuru kalmayı sağlayan kar botu

Ailenin en genç üyesi için her deneyim, yepyeni ve heyecan vericidir. Bebekler için tasarlanan bu adidas kar boyu ile minikler karla tanışırken ayakları sıcak ve kuru kalsın. Yan fermuarı ve elastik üst kısmı ile kolayca giydirip çıkarılabilen model, zemin tutuşu sağlayan dış tabanı ile konfor sunar

Frozen ActiveSnow WINTER.RDY Kar Botu 639TL

Çocuklar için kar botu

Minik maceracılar, evde durmakta zorlanıyor. Çocuklar için tasarlanan bu adidas kar botu ile en soğuk günlere hazırlıklı ol.