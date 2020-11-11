Yeni yıl yeni umutlar… Taze bir başlangıç yapmaya çok az kaldı! 2021’in tüm heyecanı ve ışıltısına Atasay’ın dikkat çeken tasarımlarıyla hazır olun!

Atasay ile yeni yıl ruhuna bürünmenin tam zamanı. Eşsiz kar tanelerinden, gökyüzünün en parlak yıldızlarından ilham alınarak hazırlanan tasarımlar; çam ağacı, ev ve şans getirdiğine inanılan nal figürlü tasarımlar, ‘health’ yazılı kolyeler yeni yılda favoriniz olmaya aday.

Özgüveni yüksek ve trend zincir tasarımlar klasikten vazgeçemeyen moda tutkunları için yine ilk sırada olacak.

Doğadan ilham alınarak tasarlanan şifa temalı ‘chakra’ yüzükler ise özellikle ruhunuza iyi gelecek tasarımlar arasında.

İster kendinize ister sevdiklerinize göz kamaştıran yeni yıl hediyeleri alabileceğiniz Atasay’ın yeni yıl koleksiyonu hem kadın hem de erkekler için farklı alternatifler sunuyor. Göz alıcı tasarımları keşfetmek için Atasay mağazalarını