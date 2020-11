In Street’den “Muhteşem Fırsat Günleri” Dünyaca ünlü spor markalarının en yeni ve uygun fiyatlı ürünlerini sunan In Street, 7-12 Kasım tarihleri arasında instreet com tr’de .

“Muhteşem Fırsat Günleri” ile cazip fırsatlar sunuyor. Hem şık hem sportif olmak isteyenlerin bir numaralı adresi In Street, tekstilden ayakkabı ve çantaya kadar geniş ürün koleksiyonu ile spor giyim tutkunlarını, “Muhteşem Fırsat Günleri”e bekliyor.

Hayatın her anında rahatlıkla kullanabileceğiniz, her türlü hava koşuluna uyumlu spor ayakkabı modellerinde etiketin yarısı yüzleri güldürüyor.

Yürüyüş, dağ ve kamp sporlarının en önemli tamamlayıcısı güçlü yapısıyla adından söz ettiren outdoor modellerine özgü fırsatlar ise doğa tutkunlarını sevindiriyor.

Kış havasının kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladığı günlerde, su geçirmez yapısı, kalın tabanları farklı renk ve tasarımlarıyla ilgi çeken bot modelleri de favoriler arasında yer alıyor.

Birbirinden iddialı ve şık tasarımları ile trendleri belirleyen dünyanın en ünlü spor giyim markaları da yüzde 40 indirim avantajı ile alışveriş severleri bekliyor.

İndirim günlerinde minikler de unutulmuyor; rengarenk bağcık ve zımba detaylarıyla süslenen çocuk koleksiyonundaki botlar rahat taban yapıları ve pratik kullanımlarıyla öne çıkıyor.

Sneaker ve spor giyime dair farklı fiyat seçeneğinde birçok model ayakkabıları bir arada bulabileceğiniz In street koleksiyonunda;

Kinetix, Lumberjack, Nike, Dockers by Gerli, Adidas, Puma, Reebok, Mavi ve U.S. Polo gibi lider markaların en yeni ve cazip fiyatlı modelleri sizleri bekliyor.

In Street’in “Muhteşem Fırsat Günleri”ndeki ürünleri incelemek için www.instreet.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.