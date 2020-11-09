Modernizm ve Şıklığın Buluşması: Giorno

Göz alıcı tasarımlarıyla fark yaratan Enza Home’un koleksiyonunun yeni üyesi Giorno Koltuk Takımı, modern tarzıyla olduğu kadar estetik duruşuyla da göz alıyor.

Bir mobilyadan daha fazlasını arayanlara benzersiz tasarımlar sunan Enza Home, Giorno Koltuk Takımı ile yaşam alanlarında maksimum konforu modern bir tarzla buluşturuyor.

Farklı renk seçeneklerine sahip keten dokulu kumaşı ve metal ayak tasarımıyla zengin bir görselliğe sahip olan Giorno Koltuk Takımı, sırt ve oturumda çoklu katmanlı sünger kullanımıyla da maksimum rahatlık ve konfor sunuyor.

Giorno Koltuk Takımı, şık tasarımını metal destekli ahşap konstrüksiyonuyla tamamlıyor.

Giorno Koltuk Takımı’nın 4’lü, 3’lü, 2’li modül alternatiflerinin yanı sıra sabit ve döner mekanizmalı 2 farklı ayak seçeneğine sahip berjeri de bulunuyor.

Keten dokulu kumaşı ve metal ayak formuyla şehirli ve çağdaş bir tarzı temsil eden Giorno Köşe Takımı ise dolgun ve yumuşak yapılı oturumuyla rahatlık vadediyor.

Metal destekli ahşap konstrüksiyonuyla sürdürülebilir bir tasarım anlayışını yansıtan Giorno Köşe Takımı, L köşe, sehpalı ve sehpasız seçenekleriyle farklı ihtiyaçlara da cevap veriyor.

Giorno Köşe Takımı’nı tamamlayan metal ayaklı puf, sabit ahşap ayaklı berjer ve döner metal ayaklı berjer seçenekleri de bulunuyor.