11 Kasım gün sonuna kadar geçerli olacak fırsatlarla tüketiciler, aralarında Adidas, Arnica, Bosch, Lego, L’oreal, Nivea, Paşabahçe, Philips, Puma, Reebok, Samsung, Xiaomi, Vitra gibi birçok global markanın ürünlerine %70’e varan indirimlerle sahip olabilecek.

9-11 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak Şahane İndirim Günleri’ni duyurdu. Şahane İndirim Günleri boyunca tüketiciler modadan elektroniğe, oyuncaktan evcil hayvan ürünlerine kadar birçok kategoride binlerce ürüne %70’e varan indirimlerle sahip olabilecek.

Üç günlük Şahane İndirim Günleri boyunca, Adidas, Arnica, Bosch, Lego, L’oreal, Nivea, Paşabahçe, Philips, Puma, Reebok, Samsung, Xiaomi, Vitra gibi birçok prestijli global markanın ürünleri üç gün sürecek kampanya boyunca uygun fiyatlara tüketicilerin beğenisine sunulacak.

Amazon com tr Şahane İndirim Günleri Fırsatları

Elektronik

HP dizüstü bilgisayarlarda %30’a varan indirimler

Samsung telefonlarda 200TL’ye varan indirimler

Samsung giyilebilir ürünlerde %20’ye varan indirimler

Philips TV’lerde 400TL’ye varan indirimler

Xiaomi Mi Box ve Mi Stick’te %8 indirim

Xiaomi Mi Band 5’te %15 indirim

Belkin akıllı telefon aksesuarlarında %60’a varan indirimler

Spigen akıllı telefon aksesuarlarında %60’a varan indirimler

Baseus akıllı telefon aksesuarlarında %60’a varan indirimler

Seagate depolama cihazlarında %30’a varan indirimler

WD depolama cihazlarında %30’a varan indirimler

Moda

Puma ayakkabılarda %40’a varan indirimler

Adidas ürünlerinde %40’a varan indirimler

Reebok ayakkabılarda %40’a varan indirimler

Lumberjack erkek ayakkabılarında %60’a varan indirimler

Kinetix ayakkabılarda %50’ye varan indirimler

Koton erkek, kadın, çocuk ve bebek giyim ürünlerinde %70’e varan indirimler

DeFacto erkek, kadın, çocuk ve bebek giyim ürünlerinde %60’a varan indirimler

Panço çocuk giyim ürünlerinde %70’e varan indirimler

Levi’s erkek giyim ürünlerinde %60’a varan indirimler

Jack Wolfskin giyim ürünlerinde %50’ye varan indirimler

Deterjan ve Hijyen

Omo deterjanlarda %30’a varan indirimler

Finish bulaşık deterjanlarında %20’ye varan indirimler

Mr Muscle temizlik ürünlerinde %40’a varan indirimler

Durex ürünlerinde %30’a varan indirimler

Perwoll deterjanlarda %20’ye varan indirimler

Koroplast ürünlerinde %40’a varan indirimler

Kişisel Bakım ve Kozmetik

Remington kişisel bakım ürünlerinde %30’a varan indirimler

L’oreal Paris cilt bakım ürünlerinde %40’a varan indirimler

Nivea cilt bakım ürünlerinde %50’ye varan indirimler

Ev ve Mutfak

Bosch ev ürünlerinde %30’a varan indirimler

Vitra ve Artema banyo ürünlerinde %30’a varan indirimler

Yale ve Kale Kilit güvenlik ürünlerinde %40’a varan indirimler

Tek-iş elektrik ürünlerinde %40’a varan indirimler

Arnica mutfak ürünlerinde %30’a varan indirimler

Philips küçük ev aletlerinde %25’e varan indirimler

Elektrolux küçük ev aletlerinde %20’ye varan indirimler

Nespresso kahve makinelerinde %15’e varan indirimler

Paşabahçe cam ürünlerde %40’a varan indirimler

Porland ürünlerinde %50’ye varan indirimler

Philips ışıklandırma ürünlerinde %30’a varan indirimler

Oyuncak

Lego, Hasbro, Mattel oyuncaklarında ve Ravensburger, Clementoni puzzle ve oyunlarında %30’a varan indirimler

Eastland, Reflex, Mırmır, Hill’s, Trixie, Gimcar, N&D, Royal Canin, Whiskas ve Pedigree ürünlerinde %30’a varan indirimler

Evcil Hayvan Ürünleri