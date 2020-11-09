9-11 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak Şahane İndirim Günleri’ni duyurdu. Şahane İndirim Günleri boyunca tüketiciler modadan elektroniğe, oyuncaktan evcil hayvan ürünlerine kadar birçok kategoride binlerce ürüne %70’e varan indirimlerle sahip olabilecek.
Üç günlük Şahane İndirim Günleri boyunca, Adidas, Arnica, Bosch, Lego, L’oreal, Nivea, Paşabahçe, Philips, Puma, Reebok, Samsung, Xiaomi, Vitra gibi birçok prestijli global markanın ürünleri üç gün sürecek kampanya boyunca uygun fiyatlara tüketicilerin beğenisine sunulacak.
Amazon com tr Şahane İndirim Günleri Fırsatları
Elektronik
- HP dizüstü bilgisayarlarda %30’a varan indirimler
- Samsung telefonlarda 200TL’ye varan indirimler
- Samsung giyilebilir ürünlerde %20’ye varan indirimler
- Philips TV’lerde 400TL’ye varan indirimler
- Xiaomi Mi Box ve Mi Stick’te %8 indirim
- Xiaomi Mi Band 5’te %15 indirim
- Belkin akıllı telefon aksesuarlarında %60’a varan indirimler
- Spigen akıllı telefon aksesuarlarında %60’a varan indirimler
- Baseus akıllı telefon aksesuarlarında %60’a varan indirimler
- Seagate depolama cihazlarında %30’a varan indirimler
- WD depolama cihazlarında %30’a varan indirimler
Moda
- Puma ayakkabılarda %40’a varan indirimler
- Adidas ürünlerinde %40’a varan indirimler
- Reebok ayakkabılarda %40’a varan indirimler
- Lumberjack erkek ayakkabılarında %60’a varan indirimler
- Kinetix ayakkabılarda %50’ye varan indirimler
- Koton erkek, kadın, çocuk ve bebek giyim ürünlerinde %70’e varan indirimler
- DeFacto erkek, kadın, çocuk ve bebek giyim ürünlerinde %60’a varan indirimler
- Panço çocuk giyim ürünlerinde %70’e varan indirimler
- Levi’s erkek giyim ürünlerinde %60’a varan indirimler
- Jack Wolfskin giyim ürünlerinde %50’ye varan indirimler
Deterjan ve Hijyen
- Omo deterjanlarda %30’a varan indirimler
- Finish bulaşık deterjanlarında %20’ye varan indirimler
- Mr Muscle temizlik ürünlerinde %40’a varan indirimler
- Durex ürünlerinde %30’a varan indirimler
- Perwoll deterjanlarda %20’ye varan indirimler
- Koroplast ürünlerinde %40’a varan indirimler
Kişisel Bakım ve Kozmetik
- Remington kişisel bakım ürünlerinde %30’a varan indirimler
- L’oreal Paris cilt bakım ürünlerinde %40’a varan indirimler
- Nivea cilt bakım ürünlerinde %50’ye varan indirimler
Ev ve Mutfak
- Bosch ev ürünlerinde %30’a varan indirimler
- Vitra ve Artema banyo ürünlerinde %30’a varan indirimler
- Yale ve Kale Kilit güvenlik ürünlerinde %40’a varan indirimler
- Tek-iş elektrik ürünlerinde %40’a varan indirimler
- Arnica mutfak ürünlerinde %30’a varan indirimler
- Philips küçük ev aletlerinde %25’e varan indirimler
- Elektrolux küçük ev aletlerinde %20’ye varan indirimler
- Nespresso kahve makinelerinde %15’e varan indirimler
- Paşabahçe cam ürünlerde %40’a varan indirimler
- Porland ürünlerinde %50’ye varan indirimler
- Philips ışıklandırma ürünlerinde %30’a varan indirimler
Oyuncak
- Lego, Hasbro, Mattel oyuncaklarında ve Ravensburger, Clementoni puzzle ve oyunlarında %30’a varan indirimler
- Eastland, Reflex, Mırmır, Hill’s, Trixie, Gimcar, N&D, Royal Canin, Whiskas ve Pedigree ürünlerinde %30’a varan indirimler
Evcil Hayvan Ürünleri
- Eastland, Reflex, Mırmır, Hill’s, Trixie, Gimcar, N&D, Royal Canin, Whiskas ve Pedigree ürünlerinde %30’a varan indirimler