Swarovski Yılbaşı Koleksiyonu, markanın 125 yıllık cesur vizyonu

Swarovski Yılbaşı Koleksiyonu, markanın 125 yıllık cesur vizyonuna, yeniliğine ve işçiliğine atıfta bulunuyor

• Koleksiyon, yılın bu özel zamanı için yeniden canlandırılan favori tasarımların yanı sıra Swarovski kristalinin göz alıcılığını kutlayan cesur ve zarif taslarla tamamlanıyor

• Swarovski dünyanın dört bir yanındaki insanların hayatlarına ışıltı katma misyonuna Yılbaşı sezonunda da devam ediyor

Swarovski bu yıl kristal yeniliğinin ve öncü işçiliğin 125. yılını kutluyor ve bu nedenle yılın en sihirli dönemi olan yılbaşı sezonu marka için daha büyük bir anlam taşıyor. Bu Yılbaşı sezonunda Swarovski k , Swarovski ışıltısının 125. yılını kutlamak için tasarlanan zarif ve moda bir koleksiyonla klasik tarzlarına yeni bir yorum katıyor.

Daniel Swarovski’nin doğasında yer alan tasarım ve işçilik tutkusu, markanın mirasının ayrılmaz bir parçasıdır. Swarovski’nin Wattens’daki tarihi evinde, şirketin yaratıcılığını ve kristal tutkusunu en üst seviyede temsil eden yeni kristal kesimler, renkler ve boyutlar günlük olarak planlanıyor.

Trend oluşturmaya, sanata ve ihtişama odaklanan Yılbaşı Koleksiyonu, markanın zengin tarihine atıfta bulunurken 125 yıllık bir işçilik ve uzmanlık hikayesini de anlatıyor. Detaylara markanın kalitesini özetleyen bir özenle önem verilerek tasarlanan Angelic, Tennis ve Vittore gibi favori tarzlar, bu sezon için yeniden canlandırıldı. Koleksiyon, tüm özel günlere seçkinlik ve benzersiz Swarovski ışıltısını katan Sparkling Dance Koleksiyonu ve Magic serileri gibi cesur ve güçlü silüetlerle de tamamlandı.

Swarovski Yılbaşı Koleksiyonu

Swarovski Yılbaşı Koleksiyonunda ÖNE ÇIKANLAR

Tarzında maksimumu arayan ya da klasik, renkli veya zarif takıları sevenlere hitap eden bu tarzlar, bu yılbaşı sezonunda dünyadaki tüm Yılbaşı istek listelerine girmeyi garantiliyor.

TENNIS DELUXE

Markanın en çok satan serilerinden biri olan bu zamansız klasik; prenses, yuvarlak, oval ve armut Swarovski kesimlerinin kullanımıyla şimdi yeniden canlandırıldı. Pavé süslemeleriyle tamamlanan seçkin ve zarif bileklikler, yüzükler, küpeler, kolyeler ve takı setleri tüm tarzlara ışıltı katıyor.

Tarz ipucu: Seçkin bir gece görünümüne zamansız ihtişamla dolu bir dokunuş katmak için Tennis Deluxe bilekliği uyumlu küpelerle birlikte kullanın.

ATTRACT

Swarovski kristallerinin yeni çarpıcı kesimleri ve seçkin silüetler oldukça popüler Attract serimize bu sezon ışıltı katıyor. Markanın işçiliğini onurlandıran pavé süslemelerin bir halesi detaycı bir şekilde elle yerleştirilerek her bir tasarımın tam potansiyelinde ışıldamasını sağlıyor.

Tarz ipucu: Parlak ışıltı dolu bir dokunuş katmak için günlük tarz kıyafetlerinizi Attract kolye ile tamamlayın.

SWAROVSKI SPARKLING DANCE KOLEKSİYONU

Dönen balerin elbiseleri ve çarpıcı yelpaze silüetleri, yerleştirmelerinden sarkıtılan ve her bir hareketle dans eden ışıltılı bileşenleri çevreliyor. Zamansız Swarovski Sparkling Dance Koleksiyonunun rodyum veya daha çağdaş pembe altın rengi seçeneklerinden dilediğinizi seçin.

Tarz ipucu: Pembe altın rengi ve rodyum tüm kıyafetlerle kullanılabilir ve tarzınızı çarpıcı bir şekilde ifade edebilir.

ANGELIC

Angelic serisi zarafet ve seçkinlik yayıyor. Bu sezon, seçkin damla küpelere, zarif bilekliklere ve parlak kolyelere göz alıcı bir şekilde aktarılan ışıltılı pavé süslemeleriyle çevrelenen yeni Swarovski zümrüt rengi taşına ev sahipliği yapıyor.

Tarz ipucu: Swarovski’nin kendine has mavi veya zengin zümrüt yeşili rengi, kıyafetlerinize renkli bir dokunuş katacak.

VITTORE

Öncü hassas kesimleriyle tanınan Swarovski, Vittore seçkisini maksimum ışıltıyla genişletmek için parlak sıralar halinde yerleştirilen seçkin Swarovski kristali 125. yıldönümü kesiminin yanı sıra yeni silüetler ve pembe altın renklerini de kullanıyor.

Tarz ipucu: Eksiksiz bir ışıltıya sahip çarpıcı yüzükler, karıştırılmak ve üst üste takılmak için ideal.

MAGIC

Yılbaşı sezonu yılın en sihirli zamanıdır, Swarovski ise sezonun ruhunu yeni Magic tarzları ve silüetleriyle yansıtıyor. Yıldız şeklindeki bileşenler, tasarımın orta kısmını oluşturan ışıltılı ve özel tasarımlı bir kar tanesini çevrelemesinin yanı sıra Swarovski Yıllık Özel Üretim Süsten ilham alıyor.

Tarz ipucu: Çıkartılabilir bileşenlere sahip Magic küpeler, kişisel tarzınızın ışıldaması için birçok farklı şekilde kullanılabilir.

TREASURE

Lüks ışıltıyla dolup taşan Treasure, tüm kıyafetlere seçkin bir parıltı katıyor. İnanılmaz bir dengeye sahip organik tasarım, pavé vurgularla çevrelenen ışıltılı Swarovski incileriyle Swarovski’nin benzersiz işçiliğini ön plana çıkarıyor.

Tarz ipucu: Treasure’ın klasik tarzı, tüm kıyafetlere zarif bir ışıltı dokunuşu ve seçkinlik katmak için kullanılabilir.

Swarovski Yılbaşı 2020 Koleksiyonu’na Swarovski mağazalarından ulaşabilirsiniz. Diğer insanların ışıltılarıyla nasıl tarz oluşturduğunu görmek için lütfen Swarovski’nin #SparkDelight platformunu ziyaret edin veya Swarovski hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizi Instagram veya Facebook’ta takip edin veya Swarovski.com’u ziyaret edin.