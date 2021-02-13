13 Şubat 2021 güncel altın fiyatları – video

Gram altın kaç lira? Çeyrek altının fiyatı ne kadar oldu? 13 Şubat 2021 güncel altın fiyatları Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları yükselir mi ? altın fiyatları düşüyor

Serbest piyasaların son işlem günü geride kalırken altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Hafta sonu olmasına karşın, canlı ve güncel altın fiyatları yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor.

Kapalıçarşı’dan gelen son dakika rakamlarına göre, gram altın fiyatı bugün 411 TL’den değer görüyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da düşüş eğiliminde bulunuyor. Bu doğrultuda, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun yanıtı merak konusu oldu.