Altın aylar sonra kritik seviyede! Her gün altın fiyatları yakından takip ediliyor. Ons altın 4 ay sonra bin 804 dolar seviyesine kadar geri çekildi. Gram altın da güne 462 liradan başladı.

Altın fiyatları, kasım ayının ilk haftası başlayan düşüş trendine devam ediyor.

Yarın haftanın son işlem günü ve son işlem gününden önceki açılış fiyatları, hem altın alış-satış işlemi yapacak vatandaşlar, hem de yatırımcılar için merak konusu oldu.

Peki, 26 Kasım tarihli altın fiyatları ne kadar, kaç TL seviyesinde seyrediyor? İşte, bugüne ait tam, yarım, Ata, Cumhuriyet, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları