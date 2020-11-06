6 Kasım Altın Fiyatları Bugün Çeyrek Altın Fiyatı Ne Kadar ?

6 Kasım 2020 | Altın Fiyatları Ne Kadar bugün ; çeyrek altın fiyatı 6 kasım Gram Altın Çeyrek Altın Tam Altın Kaç tl?

Altının gramı ne kadar 2020? Altın fiyatları neden yükseliyor? altın fiyatları güncel

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Haftanın ikinci gününde altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Altının gram fiyatı şu sıralar 523,60TL lira civarında yer alıyor. Gram altınla birlikte çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları da vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar?

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Altın Fiyatları

Altın Alış Satış % Altın (gr) 527,69 527,79 % 2,32 Bilezik (22 Ayar) 477,92 478,36 % 0,00 Altın Ons 1.941 1.941 % -0,39 Has Altın Gram 525,81 525,89 % -0,31 Altın KG-Dolar 62.382 62.393 % 2,36 Altın KG-Euro 73.874 73.887 % 2,36 Cumhuriyet Altını 3.474,00 3.526,00 % 1,09 Tam Altın 3.458,62 3.545,71 % 1,09 Yarım Altın 1.671,67 1.715,16 % 1,09 Çeyrek Altın 838,45 857,58 % 1,09 ALTIN FİYATLARI

Son dönemde altın fiyatlarındaki yaşanan anlık değişimler vatandaşları altın fiyatları yükselir mi düşer mi? Altın satmak mı mantıklı almak mı mantıklı? sorularına cevap aramaya yönlendirdi. Ancak bu sorunun cevabını bulmak çok meşakkatli. Çünkü altında alış satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor.

İstanbul ‘da İzmir ‘ de ve Tüm Türkiyede ; birçok vatandaş altınlarını bozdurmak istediğinde Kapalıçarşı’daki kuyumcu esnafını ziyaret ediyor. Burada vatandaşlar altın borsasını, altındaki son durumu, serbest piyasada altın fiyatlarını daha yakından takip etme fırsatı buluyor.

Büyük yatırımcılar açısından altın fiyatı anlık saatlik ve hatta saliselik bile çok değerli olabiliyor. Çünkü saniyeler içinde onlarca para kazanıp veya kaybedebiliyor.

Bu nedenle altın piyasası büyük yatırımcı için çok daha önemli bir yatırım aracı olarak karşımıza çıkıyor.