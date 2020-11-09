9 Kasım Çeyrek Altın Ne kadar ? Altın Fiyatları Bugün

9 Kasım altın fiyatları ne kadar oldu?

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9 Kasım altın fiyatları ne kadar oldu?

Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Soruları yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Güncel piyasalarda gram altın fiyatı 538,39 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, tam altın, çeyrek altın fiyatı 2020 ne kadar? İşte, 9 Kasım güncel altın fiyatı bugün 2020

1 Gram Altın Kaç TL? 1 Gram Altın Ne Kadar?

Kapalıçarşı’dan alınan son verilere göre 1 Gram Altın alış 525,9740 Türk Lirası, satış ise 526,0270 Türk Lirası’dir.

1 Gram Altın karşılığında 526,0270 Türk Lirası alınabilmektedir. Kur fiyatı ile ilgili son güncelleme 9.11.2020 – 4:53 tarihinde yapılmıştır. Gram Altın bir önceki güne göre yüzde -1,6448 değişim gösterdi.

Bir önceki gün 1 gram altın kaç TL sorusunun cevabı : 534,8240 Türk Lirası idi.