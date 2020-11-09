9 Kasım Çeyrek Altın Ne kadar ? Altın Fiyatları Bugün

9 Kasım altın fiyatları ne kadar oldu?

Yazar
Gülperi Toran
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Altın fiyatları düşüyor mu? 9 Kasım Çeyrek Altın Ne kadar 9 Kasım Pazartesi altın fiyatları yeniden ne durumda .

9 Kasım altın fiyatları ne kadar oldu?

Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Soruları yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Güncel piyasalarda gram altın fiyatı 538,39 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, tam altın, çeyrek altın fiyatı 2020 ne kadar? İşte, 9 Kasım güncel altın fiyatı bugün 2020

Altın TürüAlış (TL)Satış (TL)
GAU/TRY
Uluslararası Gram Altın		525.58526.208
XAG/USD
Gümüş		25.73125.74
XAU/USD
ONS Altın		1956.211956.44
1 Kilo Altın525.580,00 TL526.208,00 TL
10 Ayar Altın219,17 TL219,43 TL
14 Ayar Altın307,46 TL307,83 TL
18 Ayar Altın394,19 TL394,66 TL
19 Ayar Altın420,46 TL420,97 TL
21 Ayar Altın459,88 TL460,43 TL
22 Ayar Altın481,43 TL482,01 TL
24 Ayar Altın525,58 TL526,21 TL
8 Ayar Altın175,02 TL175,23 TL
9 Ayar Altın197,09 TL197,33 TL
Ata Altın3.474,01 TL3.478,16 TL
Beşi bir yerde16.888,61 TL16.908,79 TL
Beşlik Altın16.888,61 TL16.908,79 TL
Bilezik 22 Ayar481,43 TL482,01 TL
Çeyrek Altın844,43 TL845,44 TL
Cumhuriyet Altını3.474,01 TL3.478,16 TL
Gram Altın525,58 TL526,21 TL
Gram Gümüş6,92 TL6,92 TL
Gremse Altın8.444,30 TL8.454,39 TL
Hamit Altın3.466,31 TL3.470,45 TL
Has Altın525,58 TL526,21 TL
İkibuçuk Altın8.444,30 TL8.454,39 TL
Külçe Altın522.952,10 TL523.576,96 TL
Reşat Altın3.466,31 TL3.470,45 TL
Tam Altın3.377,72 TL3.381,76 TL
Yarım Altın1.688,86 TL1.690,88 TL
9 Kasım Altın Fiyatları

1 Gram Altın Kaç TL? 1 Gram Altın Ne Kadar?

Kapalıçarşı’dan alınan son verilere göre 1 Gram Altın alış 525,9740 Türk Lirası, satış ise 526,0270 Türk Lirası’dir.

1 Gram Altın karşılığında 526,0270 Türk Lirası alınabilmektedir. Kur fiyatı ile ilgili son güncelleme 9.11.2020 – 4:53 tarihinde yapılmıştır. Gram Altın bir önceki güne göre yüzde -1,6448 değişim gösterdi.

Bir önceki gün 1 gram altın kaç TL sorusunun cevabı : 534,8240 Türk Lirası idi.

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