Gram altın kaç lira? Çeyrek altının fiyatı ne kadar oldu? 5 Şubat 2021 güncel altın fiyatları Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları yükselir mi ? altın fiyatları düşüyor

Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2021 fiyatı… 5 Şubat 2021 güncel altın fiyatları Altının ons fiyatı, 1,799 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 5 Şubat’ta gram altın 409 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2021…5 Şubat 2021 güncel altın fiyatları…

Altının gram fiyatı güne düşüşle başlamasının ardından 409,2 liradan işlem görüyor.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşle 408,8 lirayla 22 Temmuz 2020’den bu yana en düşük seviyesine inen gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 2,5 altında 411,8 liradan tamamladı.

Gram altın, dolar kurundaki düşüşe paralel yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 410,4 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 667 lira, Cumhuriyet altını da 2.731 liradan satılıyor.