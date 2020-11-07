Altın Fiyatları Bugün Çeyrek Altın ve Gram Altın Ne Kadar 7 kasım

Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: 22 ayar bilezik, gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları tablosu Ons ve Tam Altın Kaç Lira oldu.

Yazar
Ayşe Benefits
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Altının gram fiyatı, 536 liradan işlem görüyor. Analistler, ABD’deki başkanlık seçimi sonuçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını

ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.960 doların direnç olarak öne çıktığını aktardı.

ALIŞSATIŞ
Ons Altın / TL16.629,2316.637,13
Ons Altın / USD1.952,201.952,60
Gram Altın – (Kapalıçarşı)536,59537,14
Spot Altın TL/Gr534,71534,82
Çeyrek Altın858,54878,23
Yarım Altın1.711,711.756,45
Cumhuriyet Altını3.558,003.612,00
Gremse Altın8.585,388.782,27
Ata Altın3.541,473.631,08
Beşli Altın17.385,3917.725,69
İkibuçuk Altın8.585,388.723,19
Ziynet Altın3.434,153.502,17
14 Ayar Saf Altın Gram/TL305,85306,17
18 Ayar Saf Altın Gram/TL391,71392,11
22 Ayar Saf Altın Gram/TL489,37489,87
Serbest 0.995 Has Altın TL/Gr532,04532,15
ALTIN FİYATLARI

Dün, doların değer kaybının pozitif etkilediği altının ons fiyatı ise 1.959 dolar seviyesinde bulunuyor. çeyrek altın fiyatı ne kadar 7 kasım

Analistler, dolar endeksindeki gerilemenin altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD’de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini kaydetti.

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