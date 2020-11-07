Altın Fiyatları Bugün Çeyrek Altın ve Gram Altın Ne Kadar 7 kasım

Altının gram fiyatı, 536 liradan işlem görüyor. Analistler, ABD’deki başkanlık seçimi sonuçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını
ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.960 doların direnç olarak öne çıktığını aktardı.
|ALIŞ
|SATIŞ
|Ons Altın / TL
|16.629,23
|16.637,13
|Ons Altın / USD
|1.952,20
|1.952,60
|Gram Altın – (Kapalıçarşı)
|536,59
|537,14
|Spot Altın TL/Gr
|534,71
|534,82
|Çeyrek Altın
|858,54
|878,23
|Yarım Altın
|1.711,71
|1.756,45
|Cumhuriyet Altını
|3.558,00
|3.612,00
|Gremse Altın
|8.585,38
|8.782,27
|Ata Altın
|3.541,47
|3.631,08
|Beşli Altın
|17.385,39
|17.725,69
|İkibuçuk Altın
|8.585,38
|8.723,19
|Ziynet Altın
|3.434,15
|3.502,17
|14 Ayar Saf Altın Gram/TL
|305,85
|306,17
|18 Ayar Saf Altın Gram/TL
|391,71
|392,11
|22 Ayar Saf Altın Gram/TL
|489,37
|489,87
|Serbest 0.995 Has Altın TL/Gr
|532,04
|532,15
Dün, doların değer kaybının pozitif etkilediği altının ons fiyatı ise 1.959 dolar seviyesinde bulunuyor. çeyrek altın fiyatı ne kadar 7 kasım
Analistler, dolar endeksindeki gerilemenin altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD’de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini kaydetti.