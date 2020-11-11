Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 468 liradan işlem görüyor.
Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,7 üzerinde 491,1 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybıyla başlamasının ardından 468 liradan işlem görüyor.
Çeyrek altın 778 lira, Cumhuriyet altını da 3.204 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda 1.862 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Uzmanlar, dün Avrupa Birliği (AB) kurumlarının, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar euroluk kurtarma programı ve 1 trilyon euronun üzerindeki bütçe konusunda uzlaştığını belirterek, söz konusu teşvik adımlarının ve gerileyen dolar endeksinin altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.