Altın kaç TL? Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 11 Kasım 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

11 Kasım 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları.Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot piyasada 11 Kasım 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı... Gram altın 468 lira seviyelerinde, çeyrek altın 778 lira, Cumhuriyet altını da 3.204 liradan satılıyor.