ALTINBAŞ Kolye Altın ve Pırlantanın Zarif Uyumu

Altınbaş, Kolye Altın ve Pırlantanın Zarif Uyumu “All Eyes On You” iKoleksiyonu Altın ve pırlantanın zarif uyumunu.

ince dokunuşlardaki özel tasarımlarıyla sadeliği ön plana çıkarıyor.

Sembollerinin günümüz modern anlayışı ile harmanlanmasıyla oluşturuldu.

Koleksiyon, “Hayatının o özel anlarında, tüm bakışları üzerinde hissettiğinde, içindeki ışığı gözlerinle yansıt” mesajını veriyor.

‘Altınbaş’ın, 14 ayar pırlantadan oluşan bu koleksiyonunu , tüm mağazaları ve online satış sitesinden ulaşabilirsiniz

Altın ve Pırlantanın Zarif Uyumu – Kolye Çeşitleri

ALTINBAŞ Altın ve Pırlanta Koleksiyon

22 ayar taşlı yüzük ve 22 ayar yüzük fiyatları ile pırlanta kalpli kolye tektaş yüzük kampanya ve pırlanta kolye ucu ve daha bir çok ürün ALTINBAŞ Koleksiyonda