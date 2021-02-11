Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2021 fiyatı… 11 Şubat 2021 güncel altın fiyatları… Altının ons fiyatı, 1,845 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın ne kadar? 11 Şubat’ta gram altın 419 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2021…11 Şubat 2021 güncel altın fiyatları…

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 418,7 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 418 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından, saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 418,7 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 683 lira, Cumhuriyet altını da 2.795 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.845 dolar seviyesinden alıcı buluyor.