Gram altın kaç lira? Çeyrek altının fiyatı ne kadar oldu? 2 Şubat 2021 güncel altın fiyatları Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları yükselir mi ? altın fiyatları düşüyor

Serbest piyasaların ilk işlem gününde altın fiyatları son dakika hareketlilikleri yakından takip edilecek. Sabah saatlerinden itibaren canlı ve güncel altın fiyatları merak konusu hâline geldi. Gram altın fiyatı bugün 435 TL’den işlem görüyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da dalgalı bir grafik içerisinde ilerliyor. Peki, 2 Şubat 2021 çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik, ata ve gram altın fiyatları ne kadar, bugün kaç para oldu? İşte, 2 Şubat güncel 22 ayar bilezik, gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek canlı altın fiyatları son dakika