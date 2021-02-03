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SON DAKİKA: Altın fiyatları Şubat ayına hareketli başladı! 3 Şubat Kapalıçarşı’da bugün 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altının ons fiyatı, 1,840 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 3 Şubat’ta gram altın 420 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2021… 3 Şubat 2021 güncel altın fiyatları… İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 420,2 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.789,00 lira oldu. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın alış fiyatı 420 lira 10 kuruşken satışı ise 420 lira 30 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 677 lira satış fiyatı ise 682 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 3 Şubat 2021 güncel altın fiyatları…