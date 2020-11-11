Dün son haftaların en sert düşüşünü yaşayan altındaki zayıflık devam ediyor

ABD’de Trump döneminde uygulanan teşvik paketinin yeni bütçe ile uygulanması konusunda hükümet ve meclis anlaşamadı. ABD Başkanlı seçimleri öncesi geçemeyen paketin nasıl ve ne şekilde olacağına dair belirsizlikler sürüyor.

Teşvik paketi son dönemdeki fiyatlamasında en önemli başlık olurken pandemi süreci de yükselişi destekledi.

Pandeminin küresel belirsizliği artırmasıyla rekor kıran altın fiyatları son hafta ABD Başkanlık seçimleriyle yeniden 1,930$ direnci üzerine çıktı ve dün 1,965$ seviyesine çıkarak Eylül sonrası zirveyi gördü.

Ancak günün devamında aşı haberlerinin gelmesiyle fiyat son haftaların en sert günlük kaybını yaşadı ve 100$ üzeri kayıpla 1,850$ seviyesine geriledi.

Teşvik paketindeki belirsizliğin fiyatları dar bantta etkilediği görülüyor ve bu yöndeki haber akışıyla hareketin artması beklenirken, son yılların zirvesindeki işlemlerde kar satışlarının da sürebileceği ön görülüyor.