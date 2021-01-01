Gram altın kaç lira? Çeyrek altın 2021 fiyatı ne kadar? 1 Ocak 2021 güncel altın fiyatları

Gram altın ne kadar? 1 OCAK ’ta gram altın 454 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2021… İşte 31 Aralık güncel altın fiyatları…



Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,75 artışla 454,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 736,00 lira, Cumhuriyet altını 3.011,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,75 yükselişle 454,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle

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