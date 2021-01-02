Gram altın kaç lira? Çeyrek altın 2021 fiyatı ne kadar? 2 Ocak 2021 güncel altın fiyatları. Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

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