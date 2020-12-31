Gram altın ne kadar? 31 Aralık’ta gram altın 446 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2020… İşte 31

Aralık güncel altın fiyatları… Gram altın alış fiyatı 446 lira 10 kuruşken satışı ise 446 lira 30 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 718

lira satış fiyatı ise 723 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 31 Aralık2020 güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle Foca Ajans,22 ayar altın

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