Dolar/TL ve Euro/TL haftanın son işlem gününe yükselişle başladı

ABD başkanlık seçimleri resmi olarak sonuçlanmadı, ancak piyasalar senato ve meclisin cumhuriyetçiler ve demokratlar arasında dengeli dağılmasından memnun.

Haftanın son işlem gününde ABD ve Avrupa endeksleri yükselirken tahvil getirileri düşüyor ve dolar da değer kaybetmeye devam ediyor. Artan risk iştahı ile bu hafta gelişen ülke paraları oldukça iyi performans gösterirken ruble, Meksika pesosu, ve Güney Afrika randı haftanın yıldızları olurken TL ise hafta başındaki rekor düşüşünün ardından sakin seyir izledi.

Hafta başında dolar karşısında tarihi düşük seviyeye gerileyen TL, haftanın devamında doların küresel piyasalarda değer kaybetmesi ve artan risk iştahı ile kayıplarının çok sınırlı kısmını geri aldı.

Kur, bugün 8,45 yakınında işlem görüyor. Euronun ve sterlinin küresel piyasalarda değer kazandığı bu hafta yeniden 1,1850 üzerini test etti. ise dün 10,02’yi aşarak rekor tazeledi Fiyat bugün 9,99’dan işlem görüyor.

ABD başkanlık seçimleri takip edilmeye devam ederken bugün piyasalarda tarım dışı istihdam rakamları en önemli ekonomik veri olarak izlenecek. ABD’de yavaşlayan istihdamın son ay rakamlarına ne ölçüde yansıyacağı fiyatlamalarda da etkili olacak. Yurt içinde bugün öncelikli öneme sahip veri açıklaması bulunmuyor.