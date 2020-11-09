Dolar küresel piyasalarda düşüşte, gözler tarım dışı istihdam rakamlarında

Hafta içinde 94,0 seviyesi üzerine çıkan , piyasaların ABD seçimlerini pozitif fiyatlaması ve Fed’in de belirsizliklerin yüksek olduğunu tekrar vurgulaması ile düşüşe geçti.

Endeks bugün Eylül ayı dip seviyeye gerilerken , hem dolardaki düşüş hem risk iştahındaki artışla dolar karşısında 1,1885 seviyesine çıkarak 15 Eylül sonrası en yüksek seviyeyi gördü.

Gelişen ülke paraları karşısında karışık seyir izleyen dolar, bugün ruble, ve lira karşısında yükseliş yaşıyor. kuru bugün 8,56’ya yükselerek rekor tazeledi.

Euronun küresel piyasalarda güçlenmesiyle de 10,16’ya çıkarak zirveyi gördü.