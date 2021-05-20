Uzaktan eğitime geçilen bu dönemde veliler ve öğrenciler EBA TV ders programlarını ne zaman hangi saatte olduğunu merak etmektedir.

Uzaktan eğitimin haricinde öğrencilere aynı zamanda pekiştirme sağlayan EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları 20 Mayıs PERŞEMBE 2021 EBA TV DERS PROGRAMI haberimizin ayrıntısında sizlerle.

20 Mayıs PERŞEMBE EBA TV DERS PROGRAMI n da tüm sınıflar ayrıntılı olarak haberimizde günlük olarak sizlerle paylaşıyoruz.

Tam kapanma sürecinden sonra geçmiş olduğumuz kademeli normalleşme düzenlemesiyle birlikte okul eğitimlerinde de yeni düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda okulöncesi, özel gereksinimli öğrenciler, 8 ve 12 sınıf öğrencileri hariç diğer tüm öğrenciler 1 Haziran’a kadar uzaktan eğitim görecekler. Uzaktan eğitime geçilen bu dönemde veliler ve öğrenciler EBA TV ders programlarını ne zaman hangi saatte olduğunu merak etmektedir. Uzaktan eğitimin haricinde öğrencilere aynı zamanda pekiştirme sağlayan EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları 20 Mayıs PERŞEMBE 2021 EBA TV DERS PROGRAMI haberimizin ayrıntısında sizlerle. 20 Mayıs PERŞEMBE EBA TV DERS PROGRAMI n da tüm sınıflar ayrıntılı olarak haberimizde günlük olarak sizlerle paylaşıyoruz.

20 Mayıs PERŞEMBE 2021 Pazartesi İLKOKUL EBA TV DERS PROGRAMI

20 Mayıs PERŞEMBE 2021 ORTAOKUL EBA TV DERS PROGRAMI

20 Mayıs PERŞEMBE 2021 LİSE EBA TV DERS PROGRAMI