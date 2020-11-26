Kira Artış Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Kira Artış Nasıl Hesaplanır?

En Basit Yöntemle Kira Artışı Nasıl Hesaplanır? Ev ve işyerlerinde kiracı olanlar basit bir el hesabı ile kira zammını hesaplayabilirler.

Bunun için mevcut durumda ödenen kira tutarını, TÜİK tarafından açıklanan zam oranıyla çarpmak; ardından da 100’e bölmek yeterli olmaktadır. Ancak daha kesin bir çözüm isteyenlerin kullanabileceği farklı araçlar da bulunur.

YASAL KİRA ZAM ORANI NEDİR? Borçlar Kanunu’na göre; kira artışında son 12 aylık Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) baz alınıyordu. 2019 ocak ayından alınan bir düzenlemeyle artık kira artışları, 12 aylık ortalama Tüketici Fiyatları Endeksi’ne (TÜFE) göre yapılıyor.