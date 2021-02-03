Para Karakterini Biliyor Musun – Masum

Para Karakterini Biliyor Musun? Finansal okuryazarlık öncüsü, Para Durumu, Moneye ve Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) Kurucu Lideri olan Özlem Denizmen, lisansını Cornell Üniversitesi Endüstri İşletmeciliği bölümünde tamamladı. MIT Sloan School of Management’ta MBA yüksek lisansı yaptı. Stanford’da “Pazarlık”, GE Crotonville Merkezi’nde “Liderlik”, Harvard Business School’da “İleri Seviye Yönetim”, Harvard Üniversitesi Kennedy School of Government’da ‘’21. Yüzyıl Kamu Politikaları Liderliği’’ programlarını bitirdi.

Para Karakteri Serisi 1 – Masum

İş hayatına 1994’te ABD’de Merrill Lynch Yatırım Bankası’nda “Finansal Analist” olarak başladı. Ardından Türkiye’ye dönerek Garanti Yatırım Bankası’nda devam etti. Doğuş Grubu’nda Bütçe Planlama, Strateji, İş Geliştirme, Yatırımcı İlişkileri başta olmak üzere çeşitli görevler üstlendi. Halen Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkan Danışmanlığı ve Doğuş Otomotiv yönetim kurulu üyeliği görevlerini sürdüren Denizmen, dünya çapında ‘sürdürülebilirlik’ alanında otorite ve standartları belirleyen kuruluş Global Reporting Initiative’in Türkiye’den seçilmiş ilk Yönetim Kurulu üyesidir.