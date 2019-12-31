2020 Dolar Kuru Üzerine Düşünceler

Engin Civan ; Bu altıncı sene oluyor. Son 4 sene tahminimiz 12’den vurdu. 2018 kısmen tuttu ama 2018 tahmini için mazerete ve günah çıkarmaya gerek yok-ki olağan üstü bir yıldı-

Ben sene başında dolar kuru tahminimi TL 4.35 olarak yapmıştım.

Yazın başlayıp sonbaharda devam eden fırtına, döviz kurunu inanılmaz seviyelere çıkardı.

Dolar 7 TL’ye göz kırparken, sosyal medya hesabımdan dolar kurunun aslında 4.50 TL olması gerektiğini savundum.

Bugün kurdaki gidişat benim tahminimin…

Yazının devamını okumak için tıklayın > Dolar Kuru Üzerine Düşünceler

Ayrıca Ersoy Toptaş ; 2019 Yılının Ekonomi Karnesi yazısını okuyabilirsiniz.