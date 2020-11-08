7 Kasım Sayısal Loto sonuçları canlı yayınla açıklandı! Büyük ödül 77 milyon TL’yi aştı! Sonuç sorgulama

7 Kasım Sayısal Loto sonuçları canlı yayınla açıklandı. Sayısal Loto çekilişleri bu akşam saat 21.45’te Seda Sayan’ın sunumuyla hem TV 8 ekranlarında

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto’nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto’nun oyun kuralları şöyle:

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL’dir.