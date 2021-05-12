AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI’NIN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI

Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan AK Parti İzmir Milletvekili ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ceyda Bölünmez Çankırı, 81 ilde uygulanan tam kapanma takvimiyle evlerde kutlanacak olan bayramın pandemi sürecine olumlu katkısı olacağını belirterek, bayramın hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.

Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da koronavirüsle mücadele kapsamında Ramazan Bayramının evlerde idrak edileceğini ifade ederek, “Ramazan Bayramı bütün İslam Aleminin en kutsal günlerinden biridir. Bir ay boyunca evlerinde oruçlarını tutup, ibadetlerini eda eden vatandaşlarımız, pandemi sürecinin sekteye uğramaması adına tam kapanma süreci kapsamında bayramı da evlerinde kutlamak zorunda kalmıştır. Hükümetimiz bu kararları vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla almıştır. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere koronavirüsle mücadele eden herkesin emeklerini boşa gitmemesi adına alınan kararın önemini inşallah bayram sonrasında ortaya çıkacak olan koronavirüs tablosunda daha rahat göreceğiz. İnşallah Ramazan Bayramından sonra normalleşme sürecindeki adımları, vatandaşlarımızın sağlığının tehlikeye atmadan teker teker alacağız. Bayramdan sonra kontrollü sosyal hayat ile yaşamaya devam edeceğiz. Ramazan Bayramında ve sonrasında da milletimizin yanında olmaya, vakur duruşumuzu göstermeye ve Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında durarak yolumuza devam edeceğiz. Ülke olarak sağlık açısından girdiğimiz bu sıkıntılı süreci en kısa zamanda atlatacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

MÜSLÜMAN ÜLKELERİNDEKİ ZULÜM SON BULSUN

Ramazan Bayramı’nın tüm Müslüman coğrafyalarında yaşanan haksız, hukuksuz ve zalim saldırıların son bulmasına bir aracı olması dileklerini ifade eden Bölünmez Çankırı sözlerini şöyle sonlandırdı: “Hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail yönetiminin, Mübarek Ramazan ayında Filistinli kardeşlerimize ve Mescid-i Aksa’ya saldırılarını lanetliyorum. Masum çocuklara ve sivillere zulmeden, dirayet gösterenleri şehit eden katil İsrail terör devletine karşı tüm dünya ve sözde insan hakları savunucuları kör, dilsiz ve sağır kalıyor. Herkes sussa da, aziz milletimiz ve mazlum dünyanın hür sesi olan Türkiye olarak susmayacağız! Ramazan Bayramının; İslam Coğrafyalarında yaşanan zulümlerin bitmesine, özellikle son günlerde zalim ve katil İsrail’in Müslümanlara karşı saldırılarının son bulmasına, Filistin’in başkenti Kudüs’te bulunan ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa’nın özgürlüğüne kavuşmasına, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne, milletimizin huzur ve mutluluğuna, barışa, kardeşliğe ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ülkemizin ve İzmirli hemşerilerimizin mübarek Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”