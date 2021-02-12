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Altın fiyatları yükselir mi ? altın fiyatları düşüyor

Altının ons fiyatı, 1,819 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 12 Şubat’ta gram altın 411 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2021… 12 Şubat 2021 güncel altın fiyatları…

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 411,2 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,3 altında 412,5 liradan tamamladı.