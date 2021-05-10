İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kurumlarda görev yapan personelle bayramlaşma programına ESHOT’ta başladı. Sabah 05.00’te İnciraltı Garajı’na giden Başkan Tunç Soyer, personele hitaben “İzmirlilere en iyi hizmeti sunmak zorundayız. Sizler de bu doğrultuda çok önemli ve sorumluluğu yüksek bir görev üstleniyorsunuz. Canla, başla çalıştığınızı biliyorum” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bayramlaşma programına sabah 05.00’te başladı. ESHOT Genel Müdürlüğü personeli ile İnciraltı Garajı’nda bayramlaşan Başkan Tunç Soyer’i, ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, Genel Müdür Yardımcıları Turgay Akkaya, Kader Sertpoyraz ve Kerim Özer ile daire başkanları karşıladı. Bayramlaşmaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe de katıldı.









Türkiye’ye umut aşılıyoruz

Mesaiye başlamaya hazırlanan şoförlere seslenen Başkan Soyer, İzmir’in, sosyo-kültürel yapısıyla Türkiye’ye umut aşıladığını vurguladı ve şöyle konuştu: “Bunun bilincindeyiz ve başarısız olma lüksümüz yok. İzmirlilere en iyi hizmeti sunmak zorundayız. Sizler de bu doğrultuda çok önemli ve sorumluluğu yüksek bir görev üstleniyorsunuz. Canla, başla çalıştığınızı biliyorum. Allah sizden razı olsun. Toplu sözleşmemizi yeni imzaladık biliyorsunuz. Yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalıştık. Emeğinizin karşılığını her zaman tam olarak vermeye gayret edeceğiz. İşinizde kolaylıklar diliyorum. Ramazan Bayramınızı kutluyorum.”

Başkan Soyer, daha sonra Türkiye’de ilk kez İzmir’de hizmete alınacak olan dört adet engelli midibüsü ile ESHOT atölyelerinde yapılan mobil tamir araçlarını inceledi.