Borsa İstanbul haftayı kazançla kapatmaya hazırlanıyor

21 Ekim’de 1.222 puanı görerek Şubat ayı sonrası zirveye çıkan , sonraki hafta ise sert düşüş yaşadı ve 1.098 puana geriledi.

Koronavirüs salgınının ülkelerdeki tedbirleri artırması ve 2. dalga endişeleri ile küresel risk iştahının zayıfladığı haftada yurt içi hisselerde de düşüş yaşandı.

Bu düşüşe döviz kurlarındaki yükseliş ve TL varlıklardaki baskı da eklenince borsa Ekim ayı kazançlarının tamamını sildi. Ancak bu hafta küresel risk iştahının artmasıyla endekslerdeki yükseliş hızlandı ve borsa da bu ralliye katılarak bu haftanın tüm işlem gününü kazançla kapattı.

Haftanın son işlem gününe 1.180 puandan başlayan endeks, günün ilk yarısında %0,25 primle 1.183 puandan işlem görüyor.

Günün ilk yarısında en çok yükseliş yaşayan hisseler Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IS: ), Avrupa Yatırım Holding A.Ş. (IS: ) ve Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IS: ) olurken haftalık bazda ise en çok yükseliş yaşayan ilk üç hisse: Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mu (IS: ), Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IS: ) ve Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IS: ) oldu.

Günün ilk yarısında en çok düşen hisseler Türkiye İş Bankası (IS: ), Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş. (IS: ) ve Türkiye İş Bankası A.Ş. Class A (IS: ) olurken haftalık bazda ise en çok düşüş yaşayan ilk üç hisse: İttifak Holding A.Ş. (IS: ), Global Yatırım Holding A.Ş. (IS: ) ve Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IS: ) oldu. Haftalık bazda en çok işlem gören hisselerin başında ise Türkiye Garanti Bankası (IS: ), Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (IS: ) ve Türkiye Şişe ve Cam Fabrikalari A.Ş. (IS: ) geldi.

Borsa İstanbul, bu hafta geçen haftaki kayıplarını geri aldı ve geçen haftaki zirve seviyeyi yeniden test etti. Endekste 1.192 bin puan en yakın direnç olarak izleniyor.