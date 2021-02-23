Çalışan Çalışmayan Sigortalı veya Sigortasız Kadınlara ve Annelere Destek Yardımı 350 euro

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Çalışan annelere bakıcı desteği sağlanmasına ilişkin Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Selçuk, desteklerin önümüzdeki yıllarda kademeli artırılarak, 2021 yılında 325 Avro 2022 yılı için de 350 Avro olacağının mesajını verdi.

Bu proje ile çalışma hayatında yer alan annelere her ay düzenli destek ödemesi yapılıyor. 2019 yılında başlayan proje için belirlenen aylık ödeme tutarında zam yapıldı. Bundan sonra her ay 350 Euro olarak ödenecek olan bakıcı desteğine ilişkin detayları haberimizde paylaşıyoruz. Peki bu desteğe kimler nasıl başvuru yapacaklar.