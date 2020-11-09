Ekonomik Takvim – Bu Hafta Takip Edilecek 5 Önemli Gelişme

ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat Joe Biden’in zaferi, Başkan Donald Trump’ın kabullenmeyi reddederek sonuca yönelik yasal mücadeleyi kararlılıkla sürdürmesine rağmen finans piyasalarındaki birtakım gerginlikleri muhtemelen yatıştıracak.

Ancak Senato’nun kontrolü henüz neticelenmedi ve virüs vakalarındaki yeni artış ile piyasa riskleri devam ediyor ve Ocak’tan önce yeni ekonomik teşvik paketi pek mümkün görünmüyor.

Yatırımcılar, Başkan Jerome Powell’ın da içinde bulunduğu bir dizi Fed yetkilisinin konuşmasını izliyor olacak. Diğer yandan kazanç dönemi sakinleşmeye başlıyor ancak raporlama yapacak daha onlarca şirket var ve Brexit görüşmeleri ek süreye doğru ilerliyor.

1. Biden seçimi kazandı

Cumartesi günü büyük yayınlar Demokrat aday Joe Biden’in ABD başkanlık seçimini kazandığını duyurdu ve iktidardaki Başkan Donald Trump, sonuçlarla yasal yollardan mücadele edeceğini söylese de seçim sonuçlarını tersine çevirme şansı düşük.

Geçen hafta ABD borsaları, Biden’in kazanacağı ve Cumhuriyetçilerin Senato’yu ellerinde tutacağı bahsi ile Nisan ayından beri gördükleri en büyük haftalık artışı kaydetti. Bu senaryo Oval Ofis’te daha istikrarlı bir el ve Biden’ın vergi artışlarını veya birçok yeni düzenlemeyi uygulamasına engel olacak bir Kongre yaratacaktır.

Bu nedenle yatırımcıların odağı artık Georgia’da Ocak ayı başlarında ikinci seçimlere giden iki Senato yarışına dönecek.

Tallbacken Capital’in kurucu ve CEO’su Michael Purves’e göre Demokratların Beyaz Saray, Senato ve Temsilciler Meclisini kontrol altına alması ile sonlanma olasılığı olan bu yarışların önemi, seçim volatilite riski bakımından Ocak ayının “yeni Kasım” olacağı anlamına geliyor.

2. Virüs vakalarındaki yeniden canlanma

ABD koronavirüs vakalarında Cumartesi günü art arda dördüncü günde de rekor bir artış raporladı. En az 131.420 yeni vaka sayısı ile ülkenin toplam vaka sayısı, Reuters’e göre 9,91 milyonu aştı. Ülke genelindeki ölü sayısı ise Cumartesi günü art arda beşinci günde 1.000’i geçti.

Ancak virüs vakalarında yaşanan yeniden canlanmaya rağmen majör bir teşvik paketinin Ocak ayından önce kabul edileceği beklentileri hala zayıf.

Demokratlar, Senato’nun kontrolünü tekrar ele geçirebilecekleri Ocak ayında Georgia’da yapılacak ikinci tur yarışların bitmesini beklemek için büyük olasılıkla teşvike sahip. Bu, kendi büyük harcama paketlerini geçirmelerine imkân verirdi.

Senato Cumhuriyetçileri Demokratların istediği büyük ölçekli harcama paketine engel koyabilecek. Cuma günü ABD Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, işsizlik oranındaki düşüş de dahil olmak üzere ekonomi verilerinin, Kongre’nin daha ufak bir teşvik paketini yürürlüğe sokması gerektiğini gösterdiğini söyledi.

3. Wall Street Biden zaferini memnuniyetle karşıladı

Yatırımcılar ve Wall Street’in önde gelen figürleri, Cumartesi günü seçimin nihayete ermesinden memnun olduklarını, Trump’ın kanıt sunmadan seçimde hile yapıldığı iddialarını tekrarladığı günlerde yaşanan belirsizliğin sona erdiğini söylediler.

JPMorgan CEO’su Jamie Dimon bir açıklamasında “şimdi birlik zamanı” dedi. “Seçim sonucuna saygı göstermeli ve her seçimde olduğumuz gibi seçmenlerin kararından onur duymalı ve barışçıl bir iktidar devrini desteklemeliyiz.”

Milyarder yatırımcı Bill Ackman Twitter aracılığıyla “bu savaşta birinin çadırı toplayıp gitmesi gerektiği an geldi” dedi ve çağrıda bulundu: nezaketle kabullenin ve birlik çağrısı yapın.”

Sunrise Capital Partners’ta CIO olan Christopher Stanton, “Biden piyasalar için iyi haber” dedi. “Trump’ın tweetleri ile gelen kırbaçtan çok yorulduk.”

Kazanç haberlerinde; önümüzdeki günlerde rapor sunacak şirketler arasında Pazartesi günü McDonald’s (NYSE: ), Softbank (T: ), Beyond Meat (NASDAQ: ) ve Tilray (NASDAQ: ) ve Perşembe günü Walt Disney (NYSE: ), Applied Materials (NASDAQ: ) ve Cisco (NASDAQ: ) var.

4. Fed konuşmacıları, enflasyon verileri

ABD’nin ekonomi takviminde enflasyon güncellemeleri ve Perşembe günkü ile beraber tüketici güveni var.

Cuma günkü iş raporu, ABD ekonomisinin Ekim ayında beş ayın en düşük iş imkânını yarattığını ve daha çok kişinin yarı zamanlı çalışmakta olduğunu gösterdi. Bu da mali teşvikin kuruması ve yeni virüs vakalarının pıtrak gibi çoğalması ile pandemiden kaynaklı resesyondan toparlanma sürecinin ivme kaybetmekte olduğunun en net göstergesi oldu.

Bu hafta pek çok Fed yetkilisini göreceğiz: Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, Chicago Fed Başkanı Charles Evans, New York Fed Başkanı John Williams, Fed Başkan Yardımcısı Randal Quarles ve Fed Yöneticisi Lael Brainard.

Fed Başkanı Jerome Powell, Perşembe günü ECB’nin (Avrupa Merkez Bankası) yıllık merkez bankacılığı panelinde konuşma yapacak.

5. Brexit’te son oyun

İngiltere ve AB, bir kez daha 15 Kasım’a kadar Brexit ticaret anlaşması konusunda uzlaşmaya varmaya çalışacak. Benzer son tarihler gelip geçti ancak bu özellikle önemli. Çünkü İngiltere’nin AB gümrük birliği ve tek pazarı altında olduğu geçiş dönemi 31 Aralık’ta bitiyor.

Her iki taraf da anlaşma olabileceğini söylüyor ancak AB baş müzakerecisi, “çok ciddi farklılıklar” konusunda uyardı.

Bu, İngiltere Bankası’nın beklenenden daha büyük bir teşvik artışı duyurmasının ardından İngiltere ekonomisinin karşı karşıya kaldığı belirsizliği vurguluyor.

Görüşmeler için ek zaman yaratılırken piyasalar ekonomi verilerini de görecek: Perşembe günü üçüncü çeyrek rakamları ve verileri.