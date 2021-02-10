Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı’nca terör örgütü PKK’ya yönelik Eren-9 Kazan Han Yaylası operasyonu başlatıldı.

Operasyona 2 bin 218 personel, 129 operasyonel tim katılıyor.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, terörün tamamen ortadan kaldırılması için inançlı ve kararlı olunduğu bildirildi.

İÇİŞLERİ’NDEN EREN-9 KAZAN-HAN YAYLASI AÇIKLAMASI

İçişleri’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

İçişleri Bakanlığınca, bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari ilinde “EREN-9 KAZAN-HAN YAYLASI” Operasyonu başlatıldı.