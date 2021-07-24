Foça’da Bir yıldır yapılamayan yollardan bunalan vatandaşlar Televizyonculardan yardım istedi. Her konuda haberlere duyarlı A haber ekibi Foça’da yolları görüntüledi vatandaşlarla görüştü. Vatandaşlar Büyükşehir belediyesinin duyarsızlığını dile getirdiler .
Foça’da milyarlık evleri olan veya kirada oturan vatandaşlar tozdan topraktan bahçelerine bile çıkamadıklarını bu sıcaklarda pencere bile açamadıklarını canların bezdiklerini söylediler ve konuya duyarlı A haber ve ekibine spiker Gamze Elçi’ye destekleri için teşekkür ettiler.
Bu konuda vatandaşlar cesurca konuşurken politik kimliği olan kişiler konuşmaktan kaçındı
AYRINTILAR BİRAZDAN A HABER HABER BÜLTENLERİNDE