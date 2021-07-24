Foça’da Bir yıldır yapılamayan yollardan bunalan vatandaşlar Televizyonculardan yardım istedi. Her konuda haberlere duyarlı A haber ekibi Foça’da yolları görüntüledi vatandaşlarla görüştü. Vatandaşlar Büyükşehir belediyesinin duyarsızlığını dile getirdiler .

Foça Belediyesinden Şikayetçi Olan Vatandaşlar Televizyonlara Dertlerini Anlatıyor

Foça’da milyarlık evleri olan veya kirada oturan vatandaşlar tozdan topraktan bahçelerine bile çıkamadıklarını bu sıcaklarda pencere bile açamadıklarını canların bezdiklerini söylediler ve konuya duyarlı A haber ve ekibine spiker Gamze Elçi’ye destekleri için teşekkür ettiler.

Bu konuda vatandaşlar cesurca konuşurken politik kimliği olan kişiler konuşmaktan kaçındı

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