GLOBAL PİYASALAR – Borsa / Döviz / Petrol / Altın

Hisse senetleri piyasası ABD başkan adayı Joe Biden’ın seçimi kazanmasının daha fazla canlandırma önlemi ve daha az düzenleyici reform beklentilerini artırmasıyla yükseldi.

Artan risk iştahıyla birlikte petrol fiyatları da yükselirken dolar zayıf seyretti.

Demokratların başkan adayının zaferi piyasalar tarafından büyük ölçüde geçen hafta fiyatlandı. Piyasalar geçen hafta Biden’ın başkanlığının yanı sıra ABD Senatosu’nda Cumhuriyetçilerin kontrolünü de fiyatlamış oldu.

Eurostoxx 50 vadeli kontratları %1.7 artarken, Almanya’nın endeksi vadeli kontratları %1.8’den fazla yükseldi. FTSE vadeli kontratları %1.4 artış kaydetti.

Başlıca endeksleri artıda olan Asya’da da piyasalara iyimserlik hakim.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %1.4 yükselişle Ocak 2018’den beri en yüksek seviyeyi görerek 614.73 seviyesine geldi.

Çin lokomotif endeksinin daha iyi ABD-Çin ilişkileri umutlarıyla %2.2 yükselmesinin ardından Çin hisseleri artıda başladı.

Japonya’nın Nikkei endeksi %2.4 yükselirken, Avustralya hisseleri , Honk Kong Hang Seng endeksi ve Güney Kore Kospi endeksinin her biri %1.5 yükseldi.

Dolar, Joe Biden’ın ABD’de seçimi kazanmasının ardından yatırımcıların riskli para birimlerine yönelmesiyle 10 haftanın en düşük seviyesini gördü. Biden’ın başkanlığındaki Beyaz Saray’ın daha az agresif ticaret politikaları güdeceği, para politikasının gevşek seyrini sürdüreceği tahmin ediliyor.

=USD Eylül başından beri en düşük seviyeye gerilerken yuanın değeri 28 ayın zirvesini gördü. Yeni Zelanda doları NZD=D3 19 ayın en yüksek seviyesini, AUD=D3 ise yedi ayın en yüksek seviyesini test etti.

Güney Kore wonu 21 ayın en yüksek seviyesini görerek 1,115.33 dolarda seyretti.

Sterlin GBP=D3 son iki ayın en yüksek seviyesini görürken, geçen hafta %2 artışla 1.1895 dolar seviyesinde iki ayın en yüksek seviyesini gören euro kazanımlarını artırarak %0.1 yükseldi.

Biden, salıncak eyaletlerden Pensilvanya’da kazanarak Cumartesi günü seçimlerde başkan olacak kadar oy aldı. zayıf seyretmesi yenin de dolar karşısında hafif güçlenmesini ve dolar/yen kurunun sekiz ayın en düşük seviyesi olan 103.18’e yaklaşmasını sağladı. Düşük getiriler de ABD Hazine tahvillerini Japonya’daki yatırımcılar için daha az çekici hale getirdi.

Petrol fiyatları, Biden’ın ABD başkanlık seçimini kazanmasının risk iştahını desteklemesiyle ve koronavirüs salgınının talebe olan olumsuz etkilerine dair endişeleri gölgelemesiyle %2’den fazla yükseldi.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı %2.7 yükselerek 40.51 dolara yükseldi.

ABD hafif ham petrolü %2.9 artışla 38.21 dolarda seyretti.

fiyatları, doların zayıflamasının ve Biden’ın başkanlığında daha fazla koronavirüs canlandırma önleminin beklenmesinin ardından iki ayın zirvesine yaklaştı.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.5 artışla 1,960.99 dolarda seyrederken ilk işlemlerde 16 Eylül’den beri en yüksek seviyesi olan 1,965.33 doları görmüştü.