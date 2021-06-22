İHA muhabirine yapılan çirkin saldırıya tepki yağıyor

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu, Türkkan’ın şoförünün aralarında olduğu 4 çalışan tarafından feci şekilde darp edildi. Gerçekleşen çirkin saldırı sonrası basın dünyasından ve siyasilerden tepkiler geldi.

EGD, İHA muhabirine yapılan çirkin saldırıyı kınadı

EGD Başkanı Celal Toprak, İHA muhabiri Mustafa Uslu’ya yapılan saldırıyı sert bir dille kınadı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu, Türkkan’ın şoförünün aralarında olduğu 4 çalışan tarafından feci şekilde darp edildi. Yüzü kanlar içinde kalan Uslu hastaneye kaldırılırken, saldırganlar jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

“Bunu yapanların yanına kâr kalmamasını istiyoruz”

Çirkin saldırının ardından Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak bir açıklamada yaptı. Toprak, saldırıyı kınadıklarını belirterek muhabiri darp edenlerin bağlı oldukları milletvekilinin özür dilemesi gerektiğini söyledi.