İsrail piyasaları kapanışta yükseldi; TA 35 0,33% değer kazandı

İsrail hisse senedi piyasaları Pazar kapanışın ardından yükseldi , ve sektörlerindeki hisselerin artışıyla yükseldi.

Tel Aviv borsasının kapanışıyla 0,33% arttı1 ayın en yüksek seviyesini gördü.

altında işlem gören ve seansın en iyi performansını sergileyen Teva Pharmaceutical Industries Ltd (TASE: ) 6,52% veya 188,00 puan yükselerek 3.073,000 seviyesinden işlem görüyor. Bu sırada Ormat Technologies (TASE: ) 5,75% veya 1.380,000 puan artışla 25.400,0000 seviyesinden işlem görürken Energix (TASE: ) 3,17% veya 45,0 puan artışla 1.465,000 seviyesinden işlem görüyor.

Seansın en kötü performansını sergileyen Sapiens International Corporation NV (TASE: ) 4,60% veya 466,000 puan düşüşle 9.674,000 seviyesinden kapandı. Tower Semiconductor Ltd (TASE: ) 1,84% veya 142,000 puan düşüşle 7.563,000 seviyesinden işlem görürken Nice Ltd (TASE: ) 1,79% veya 1.540,0000 puan değer kaybederek 84.730,0000 seviyesinden işlem görüyor.

Aralık vadeli Ham Petrol WTI Vadeli İşlemleri 3,43% veya 1,33 değer kaybederek varili $37,46 seviyesinden işlem görüyor. Diğer yandan emtialarda Ocak vadeli Brent Petrol Vadeli İşlemleri 3,01% veya 1,23 oranında düşüşle varili $39,70 seviyesinden işlem görüyor. Bu sırada Aralık vadeli Altın Vadeli İşlemleri 0,27% veya 5,25 artışla onsu $1.952,05 seviyesinden işlem görüyor.

USD/ILS 0,04% düşüşle 3,3740 seviyesinden işlem görürken EUR/ILS 0,36% artışla 4,0060 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar Endeksi Vadeli Islemleri 0,24% düşüşle 92,297 seviyesinden işlem görüyor.