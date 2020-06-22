İstanbul Havalimanı 3. Bağımsız Pistin Açılışı . Benzersiz mimarisi, güçlü alt yapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyimi ile açıldığı ilk yılda küresel bir hub olan İstanbul Havalimanı’nın 3. bağımsız pisti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle hizmete giriyor.

#istanbulhavalimanı #cumhurbaşkanı #Akparti İstanbul Havalimanı’nda saatlik uçak iniş kalkış kapasitesini 80‘den 120’ye çıkaracak olan 3. bağımsız pistin yanı sıra, yapılan törende cami ve devlet konuk evinin de açılışı gerçekleştirilecek.

İstanbul Havalimanı 3. Bağımsız piste ilişkin bilgiler 3. bağımsız pist ile İstanbul Havalimanı, bu sayıda pist ile bağımsız paralel operasyon yapabilen Türkiye’de ilk, Avrupa’da Amsterdam Schiphol Havalimanı’ndan sonra ikinci havalimanı konumuna yükseliyor. İstanbul Havalimanı Terminali’nin doğusunda yer alan 3. bağımsız pistin faaliyete geçmesi ile birlikte iç hat uçuşlarındaki mevcut taksi sürelerinde yaklaşık yüzde 50 oranında bir azalma yaşanacak.

Yapılan simülasyonlara göre ortalama uçak iniş süresi 15 dakikadan 11 dakikaya inecek, ortalama uçak kalkış süresi ise 22 dakikadan 15 dakikaya inecek. Hava trafiğinin çok yoğun olduğu havalimanlarındaki sıkışıklığı hafifletmeyi amaçlayan, ikinci “End-Around Taksi Yolu” da yeni pist ile birlikte hizmete girecek.

Böylelikle aynı anda iniş kalkış yapılan İstanbul Havalimanı’nda, uçakların yerdeki hareketlerinde kısıtlama olmayacak. İstanbul Havalimanı, şu an 3 bağımsız ana pist ve 2 yedek pistleri ile 5 adet operasyonel piste sahip olacak.

Yeni pist sayesinde hava trafik kapasitesi saatte 80 uçak kalkış-iniş sayısından en düşük 120’ye çıkarken, hava yollarının slot esnekliği de artacak. Yeni pist ile birlikte günlük olarak ortalama 2 bin 800’den fazla iniş kalkışa izin verebilecek kapasiteye ulaşılabilecek. Piste ait taksi yolları 23 mt gövde ve her iki kısımda 10.5 mt kaplamalı banket genişliğine sahiptir. Toplamda taksi yolarının genişlikleri, kaplamalı banket dahil 44 mt’dir.

Taksi yollarından, 4 adeti kuzeyli operasyonlarda, 4 adeti de güneyli operasyonlarda pisten hızlı çıkışı sağlayacak özelliğe sahip, hızlı çıkış taksi yolu kullanılmıştır. Diğer taksi yolları, enine bağlantı taksi yolları ve boyuna bağlantı hizmeti sağlayan paralel taksi yollarıdır. Toplamda 25 adet taksi yolu içermektedir.

3. bağımsız pist havacılıkta CAT-III olarak adlandırılan en zorlu hava koşullarında iniş ve kalkışa olanak sağlayacak elektrik ve elektronik seyrüsefer sistemlerine sahiptir. Pisti gövde kaplaması asfalt ve beton olmak üzere iki çeşit gövde kaplaması içermektedir.

36 pist başının bulunduğu kısımda ağırlıklı inişlerin olacağı planlanmış ve 375 mt beton kaplama yapılmıştır. Pistin geri kalan kısmı 2685 mt asfalt olarak yapılmıştır. Pistin kaplamalı banketleri de tamamıyla asfalt kaplamadır.