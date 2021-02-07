AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, kız isteme merasimine bu sefer kız tarafı olarak katıldı.

AK Parti Seferihisar Orhanlı Mahalle Başkanı Özcan İçkavak’ın kızı Burcu İçkavak ile Başar Demir’in nişan törenlerine AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın ile birlikte katılan AK Partili Vekil Dağ, “Kız istemek kolay da vermek zormuş” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ

Kendisinden kız istenen Baba İçkavak, “Milletimiz geleceği ile ilgili vekâlet vermiş, ben mi vekâlet vermeyeceğim” diyerek, topu Vekil Dağ’a attı ve Demir ailesine kızı Vekil Hamza Dağ’dan istemelerini söyledi.

Vekil Dağ ise, “Gençler birbirlerini sevmiş, aileler de onaylamış muhtemelen, böyle bir ortam oluşmuş ancak yine de ben babanın onayının alınmasını daha doğru buluyorum” dedi ve kararı Baba İçkavak’a bıraktı.

“KIZ İSTEMEK KOLAY DA VERMEK ZORMUŞ”

Daha önce birçok kız isteme merasimine katılarak kız istediğini ancak ilk kez bir merasimde kız tarafı olarak yer aldığını dile getiren Vekil Dağ, “Belki çoğunuz biliyorsunuzdur, üç kızım bir de oğlum var, pek çok defa böyle hayırlı işlerde bulunduk. İlk defa kız tarafı oldum, istemek kolay oluyordu da, şimdi evlatlarım aklıma geldi, kız tarafı olmak epey zormuş” dedi. Baba İçkavak’ın kızı vermesi ile yüzükler takıldı. Aile içerisinde yapılan törene katılan AK Partili yöneticiler, çiçeği burnunda nişanlı çifte mutluluklar diledi.