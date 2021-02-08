Menemen ilçesinde belediye otobüsünde yolculuk yapan bir kadın, çarşaf giydiği gerekçesiyle darbedildi. Saldırgan tutuklanırken o anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada dolaşıma girdi.

İzmir’in Menemen ilçesinde, belediye otobüsünde yolculuk eden K.Ö. (47) isimli kadın, çarşaf giydiği gerekçesiyle E.Ç. (55) tarafından darbedildi.

BU ŞEKİLDE GİYİNEMEZSİN

Saldırgan E.Ç.’nin, olay sırasında K.Ö.’ye “Burası Türkiye Cumhuriyeti, burada bu şekilde giyinemezsin.” dediği ve ardından tekme, tokat ve yumruk darbeleriyle kadını yaraladığı ileri sürüldü.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

K.Ö.’nün şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis, E.Ç.’yi gözaltına alarak emniyete götürdü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.Ç., sevk edildiği adliyede ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama’ suçundan tutuklandı.