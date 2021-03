İzmir’den “kadın dostu kent’ anlayışını güçlendirecek adım

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen Yerelde Kadın Politikaları Çalıştayı’nda konuştu. Soyer, “İzmir’in ‘Kadın Dostu Kent’ anlayışını daha da güçlendirecek, Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı bugünkü çalıştayın sonuçlarını da esas alarak ortak akıl ve katılımcı bir anlayışla uygulayacağız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Kadın Dostu Kent” anlayışıyla düzenlediği Yerelde Kadın Politikaları Çalıştayı Kültürpark 4 No’lu Hol’de başladı. Açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Bitlis şehitlerini anarak sözlerine başladı. Soyer, “11 eve ateş düştü, aslında hepimizin evine ateş düştü. Gönlümüz kalbimiz kahraman şehitlerde, onların ailelerinde. Hepsine başsağlığı ve sabırlar diliyorum” dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda yapılan Yerelde Kadın Politikaları Çalıştayı’nda kadın örgütleri temsilcileri, akademisyenler, muhtarlar, meclis üyeleri, CHP Kadın Kolları MYK üyeleri ve ilçe belediyelerinin temsilcileri ile bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Soyer “Bu çalıştayda kadına yönel ik şiddet ve ayrımcılık, kadın istihdamı, eğitim ve karar alma mekanizmalarında kadının güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi bir çok önemli meseleyi konuşacağız. Kadın alanında çalışan sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve ilçe belediyeleri ile birlikte Yerel Eşitlik Eylem Planı oluşturuyoruz. İzmir’in ‘Kadın Dostu Kent’ anlayışını daha da güçlendirecek Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı bugünkü çalıştayın sonuçlarını da esas alarak ortak akıl ve katılımcı bir anlayışla uygulayacağız” dedi.





İşbirliği protokolü imzalandı

Çalıştayda Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi Başkanı Elvin Sönmez Güler ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer peyzaj mimarlığında toplumsal cinsiyet eşitliği uygulamalarının hayata geçirilmesiyle ilgili işbirliği protokolü de imzaladı.

Çalıştayın açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı Nilay Kökkılınç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi ve Köy-Koop İzmir Birlik Başkanı Neptün Soyer, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Şenkal Uçar, İzmir Kent Konseyi Başkanı Seniye Nazik Işık, İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Figen Merder, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Itır Bağdadi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ve Genel Sekreter Yardımcıları Ertuğrul Tugay ve Yıldız Devran, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sen gel, ilçe belediye başkanlarının eşleri, kadın örgütleri temsilcileri, kadın muhtarlar ve meclis üyeleri katıldı.



“Kadın mücadelesine omuz veriyoruz”

Açılış konuşmasında ülkemizde son yıllarda kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin giderek arttığını söyleyen Soyer, “Bunun arka planında çok geniş ve derinlikli sebepler yatıyor şüphesiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’i demokrasi ve insan hakları ile anılan örnek bir şehir haline getirmeyi, toplumsal cinsiyet eşitliğini il genelinde tesis etmeyi ve kadın mücadelesine omuz vermeyi yerel yönetim anlayışının merkezine koydu. Kadın istihdamı başta olmak üzere, kadınların toplumsal yaşamda eşitliğini sağlayacak politikalar geliştirmeye büyük özen gösteriyoruz. Bu hususta, başta Büyükşehir Belediye Meclisimizin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu ve Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğümüz olmak üzere belediyemizin ilgili tüm birimleri çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor. Meslek Fabrikası ve Masal Evleri’nde kadın istihdamı &ou ml;ncelikli kurslar düzenliyoruz ve kadın üreticilere destek sağlıyoruz. Anahtar Bütüncül Hizmet Merkezimizi sizlerin katkılarıyla daha da büyütmeyi amaçlıyoruz. Tüm bunları yaparken, Belediyemizin yönetim ve istihdam politikasına sirayet eden cinsiyet eşitliği ilkesinden asla taviz vermiyoruz” şeklinde konuştu.



“Yol haritamıza birlikte karar vereceğiz”

Pandemi ile birlikte çok daha büyük boyutlara varan kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin, İstanbul Sözleşmesi’nin tartışmaya açılması ve kadın işsizliğinin bugünkü buluşmanın önemli başlıkları arasında yer aldığını belirten Soyer, “Bugün, tüm bu konuları tartışarak İzmir’deki yol haritamıza birlikte karar vereceğiz. Elimizdeki veriler, kadın işgücünün erkeklere göre salgından çok daha olumsuz etkilendiğini gösteriyor. Yaşanan tüm baskılara rağmen kadınlar, adalet ve eşitlik mücadelelerini yükseltmeye ve yine toplumsal umudun taşıyıcısı olmaya devam ediyor. Bu değişimi daha da hızlandırarak büyütmemiz çok önemli. Örneğin kadın hareketini desteklemek için Kent Kadın Müzesi’ni kuruyoruz. Burada, ülkemiz ve dünyadaki kadın kuruluşlarıyla ortak projeler ve işbirlikleri geliştireceğiz. Toplumsal cinsiyet eşitliğin i yaygınlaştırmak için ‘İzmir Yıldızı Ödülü’ vermeye başlıyoruz. Kadın çalışmalarındaki iyi örnekleri ön plana çıkartarak yerel ve ulusal düzeyde farkındalık yaratılmasını hedefliyoruz. Bir kez daha altını özenle çizmek isterim ki cinsiyet eşitliğini egemen kılmak sadece kadınların değil, tüm toplumun eşit ve adil bir yaşam sürmesinin anahtarıdır. Bu aynı zamanda hepimizin özgürleşmesini, demokrasi ve insan haklarının yaşam bulmasını mümkün kılar. Toplumsal barışı tesis eder. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nden hemen önce gerçekleştirdiğimiz bu değerli buluşmada açığa çıkacak her bir fikrin yolumuza ışık tutacağına tüm kalbimle inanıyorum” şeklinde konuştu.



“Yerel yönetimlerde eşitlikçi politikalar önemli”

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, Koç-Kam Direktörü, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma UNESCO Kürsüsü Sahibi Prof. Dr. Bertil Emrah Oder ise online bağlandığı çalıştayda “Türkiye açısından son yıllarda kamusal politikalarda toplumsal cinsiyet eşitliği açısından sorunlu tavır ve tercihler öne çıktı. Oysa şiddetle ilişkili araştırmalara baktığımızda toplumda kadın erkek eşitliği konusunda daha yüksek bilincin olduğu ortaya çıkıyor. Örneğin İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik olumsuz tavırlar ortaya çıktığında oldukça iyi bir toplumsal dayanışma örneği sergilendi. Bu noktada yerel yönetimlerde iyi uygulamaların çeşitliliği önem kazanıyor. Yerel yönetimlerin eşitlikçi politikalara daha fazla yer verebiliyor olması önem kazanıyor. Bu eşitlikçi politika dinamiği Türkiye’n in daha kapsayıcı olmasının, yerelden merkeze doğru demokratikleşmenin de önünü açacaktır. Bu kapsamda toplumsal cinsiyet eşitliği eylem planları ve toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe çok önemli bir sıçrama yaratabilir. Çünkü yapılan araştırmalar Türkiye’de kadınların siyasetteki temsilinde 41 ülke arasında en alt dilimde yar aldığını gösteriyor. Seçimle iş başına gelen kişiler arasında kadınların oranı yerelde yüzde 10,7. Türkiye’de kadın belediye başkanı oranı yüzde 3,7. Yerel ve ulusal siyasette kadınları kapsayan her çaba büyük önem taşıyor” dedi.



Kadın muhtarlara tablo takdim etti

Mansuroğlu Mahalle Muhtar Yasemin Yavuzcezzar ise “Afet Döneminde Kadın Muhtar Deneyimi” başlıklı konuşmasında 30 Ekim depreminde başlattıkları dayanışma örneğini anlatarak şunları söyledi: “30 bin nüfuslu bir mahalleye gönlümü verince onlar da ailemin bir parçası oldular. 30 Ekim depreminde mahallemde ihtiyaç sahipleri ile yardım elini uzatmak isteyenleri bir araya getirdim. Yıllardır afet konusunda seminer ve kurslara katılırım. Bu bilgileri mahallede halkıyla da paylaştım.”

Başkan Tunç Soyer çalıştayda Kadın Muhtarlar Birliği Dernek Başkanı Şerife Gökgör, Bayraklı Mansuroğlu Mahallesi Muhtarı Yasemen Yavuzcezzar ve Manavkuyu Mahalllesi Muhtarı Şerife Gökgör’e Türkiye’nin ilk kadın muhtarı Gül Esin’in tablosunu takdim etti. Çalıştayda Büyükşehir’in düzenlediği Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konulu uluslararası karikatür yarışmasında seçilen eserlerin bulunduğu sergi de gezildi.



Yerel yönetim mevzuatı eşitlik yönünden değerlendirilecek

Çalıştayın devamında İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Avukat Figen Merder “İstanbul Sözleşmesi Işığında Kadın Haklarına Bakış”, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı S. Nazik Işık “27 Şubat Kadın Politikaları ve Yerel Yönetimler Çalıştayı Sonuçları”, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen “Medya Dilinde Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Yansımaları”, İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Itır Bağdadi “Yerel Eşitlik Eylem Planlarının Analizi” ve Köy-Koop İzmir Birlik Başkanı Neptün Soyer’in “Kırsal Kalkınmada Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri, Kooperatif Yönetimlerinde Kadının Sözü” başlıklı konuşmaları var. Çalıştayın sonunda yuvarlak masa çalışması da yapılacak.