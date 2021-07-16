İzmir’in Foça ilçesinde bulunan otluk alanda çıkan yangın ekiplerin başarılı çalışması sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple ilçeye bağlı Bağarası Mahallesi’nde çıktı. Yangın sebebiyle bölgeye İzmir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 14 arazöz ve 4 dozer alevlere müdahale etti.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre yangının orman dışında, otluk arazide devam ettiği belirlenirken alevlerin yakındaki güneş enerjisi panelleri ve hayvan damlarına sıçramaması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirilmişti.

Meydana gelen yangın ekiplerin başarılı çalışması sonucu 00.30 sıralarında kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.