JTI Türkiye Üst Yönetiminde Bayrak değişimi

JTI’a 2010 yılında Belçika’da katılan Nick Geens 2011 yılında şirketin Cenevre’de bulunan genel merkezinde pazarlama alanında farklı görevler üstlendi.

Üç sene sonra Yeni Nesil Ürünler takımına katılan Geens, Batı ve Orta Avrupa ile Ortadoğu, Yakındoğu, Afrika ve Türkiye ile Dünya Çapında Gümrüksüz Pazarlar bölgelerinin sorumluluğunu üstlendi.

2018 yılından beri İngiltere’de Riski Azaltılmış Ürünler Departmanının Direktörlüğünü yapan Geens’in Finans ve Mühendislik alanlarında yüksek lisansı bulunuyor.

JTI Türkiye’de daha önce Pazarlama Direktörlüğü görevini üstlenen Lisa Righi ise Cenevre Merkez’de İnovasyon ve Portfolyo Departmanına Strateji Direktörü olarak atandı.

Nicolas Senic ise JTI Türkiye’ye Finans Direktörü olarak katıldı.

Kariyerine 1999 yılında Fransa Gallaher’de Finans Departmanında başlayan Nicolas Senic, 2003 yılında Britanya’ya yerleşerek şirketin Gelişen Pazarlar ve sonrasında Diğer Tütün Ürünleri Departmanlarının finansını yönetti.

Gallaher’in JTI tarafından satın alınmasından sonra İngiltere ve İrlanda pazarlarından sorumlu olarak bölge finans ekibine katıldı. 2009 yılında Orta Doğu ve Afrika bölgesinin finans direktörlüğüne getirilen Senic, 2013 yılında bu görevlerine ek olarak Sahraaltı Afrika bölgesinin sorumluluğuna aldı. Senic 2017 yılından beri Yakın Doğu bölgesinde finans departmanının liderliğini yapıyordu. Nicolas Senic İşletme alanında yüksek lisansa sahip.

Daha önce JTI Türkiye Finans Direktörlüğü görevini yürüten Sevgi Denge ise Cenevre Merkez ofise Kurumsal Strateji Direktörü olarak atandı.