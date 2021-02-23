Devletten Kosgeb iş kuracaklara geri ödemesiz 65.000 TL hibe müjdesi! 2021 KOSGEB hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?

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İş kuracaklara KOSGEB tarafından sağlanan destekler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu anlamda KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde iş kurmak isteyenlere 5.000 TL kuruluş yardımından başlamak üzere 65 bin TL’ye kadar parasal olanaklar sağlanıyor. Bu destek Geleneksel Girişimcilik Desteği kapsamında sağlanıyor. Peki, KOSGEB destekleri nasıl alınır? KOSGEB 65 bin TL hibe yardımı başvuru şartları neler? KOSGEB destek programları neler? İşte konu hakkında detaylı bilgiler