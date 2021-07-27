Köy Tiyatroları eğitimleri başladı Sahne sırası sizde!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i bir kültür sanat şehri haline getirme vizyonu kapsamında çalışmalar sürüyor. Büyükşehir Belediyesi ilk kez amatör yeteneklere Köy Tiyatroları’nda ücretsiz eğitim verecek. Son başvuru tarihi 26 Ağustos.

İzmir Büyükşehir Belediyesi beş ilçede ilk kez amatör yeteneklere Köy Tiyatroları’nda eğitim vermeye hazırlanıyor. Seferihisar-Ulamış, Selçuk-Belevi, Urla-Barbaros, Güzelbahçe-Yelki ve Çeşme-Reisdere’de başlayacak eğitimlere 15 yaş üstü herkes katılabilecek. 5 ay sürecek eğitimler 5 Ağustos’tan itibaren başlasa da başvurular 26 Ağustos’a kadar muhtarlıklardan yapılabilecek.