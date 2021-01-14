Yenilenen Menemen Belediye Başkan Vekilliği kura çekiminde Belediye Başkan Vekili seçilen Adalet ve Kalkınma Partisi’nin adayı Aydın Pehlivan, bugün itibariyle görevine başladı.

İzmir Valiliği tarafından Başkan Vekili olarak görevlendirilen İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan tarafından ikinci kez olağanüstü olarak toplanan Menemen Belediye Meclisi’nde gerçekleşen kura çekimi sonucunda göreve gelen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan bu sabah itibariyle görevine başladı.

Menemen’de Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan görevine başladı

Tebrikleri kabul etti

Menemen Belediyesi’ndeki makamında Ak Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik, Ak Partili Belediye Meclis Üyeleri ve Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis Üyeleri’ni ağırlayan ve tebrikleri kabul eden Aydın Pehlivan, burada yaptığı açıklamada, “Bu seçimin kaybedeni yoktur, tüm Menemenli hemşerilerimiz kazanmıştır.

Menemen’de Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan görevine başladı

Belediyecilik anlayışımızın özünü oluşturan şeffaflık, dürüstlük ve çalışkanlık anlayışımızla halkımıza hizmet etmeye başlıyoruz. Artık Menemen’de hizmet zamanı…” dedi.